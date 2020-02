Pechino Express 2020: Enzo Miccio rivelazione, ecco la prima coppia eliminata

Abbiamo atteso più di un anno per assistere alla messa in onda della ottava stagione e alla fine ne è valsa davvero la pena. Pechino Express 2020 è tornato in onda martedì 11 febbraio con una puntata davvero bomba: dieci coppie in gara (numero maggiore rispetto al solito) e delle meccaniche di gioco più essenziali (via le stelline o le nomination fatte per alzata di paletta). Ora si corre, si fa l’autostop, si partecipa alle prove e si crea del sano “social game” con le ovvie prime simpatie e antipatie del caso.

A finire immediatamente fra le coppie più antipatiche del gioco è quella composta da Soleil Sorge e sua madre Wendy, la coppia madre e figlia per l’appunto. Al contrario, la coppia che più ha sorpreso il pubblico per spirito di gioco e competitività è quella dei Wedding Planner composta da Enzo Miccio e la sua assistente Carolina Giannuzzi. La prima puntata è stata condita da molti momenti divertenti ma anche dalla prima eliminazione…

Pechino Express 2020: la prima coppia eliminata

Con un plotone di concorrenti divisi in dieci coppie, era quasi un fatto fisiologico che la prima puntata decretasse fin da subito una eliminazione. E difatti così è stato. A raggiungere il traguardo per prima è stata la coppia dei Gladiatori, Max Giusti e Marco Mazzocchi (seguiti al secondo posto da Wedding Planner e al terzo posto dalle Top).

Ai due romani è andato il compito di decidere quale coppia mandare al verdetto della Busta Nera fra le due arrivare per ultime, ovvero i Palermitani e la coppia Padre e Figlio. Vengono salvati i Palermitani. Marco Berry e sua figlia sono costretti a fare un passo in avanti e ad attendere il giudizio: la puntata è eliminatoria e i due sono costretti a lasciare Pechino Express dopo una sola puntata.

#PechinoExpress – Eliminazione ❌ La prima coppia eliminata da #PechinoExpress è quella di #PadreeFiglia ⚡ Un viaggio troppo breve ma ricco di emozioni ✨ Siete d’accordo? #Rai2 Publiée par Pechino Express sur Mardi 11 février 2020

La corsa per la coppia Padre e Figlia non è stata mai facile. Infatti, i due si sono ritrovati a litigare fin da subito nel lungo percorso che li ha portati fino al traguardo. Ci sono stati vari attimi di tensione e in un momento preciso, hanno deciso di prendersi anche un attimo di pausa per distendere le tensioni nate nella coppia. I Gladiatori hanno deciso di mandarli a rischio eliminazione proprio per questa ragione.

