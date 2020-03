Ad Amici 19 i dubbi di Talisa su Javier che pensa a tutti ma non a lei: il pubblico deluso

Domani sera andrà in onda una nuova puntata di Amici 19 ( che dovrebbe essere in diretta ma senza pubblico) e vedremo le esibizioni dei ragazzi. Ma nel day time, da quello di Canale 5 a quello di Real Time, si parla anche di chicche di gossip. In particolare della storia tra Javier e Talisa. Al momento tra i due non esiste nessuna storia ma i ballerini sembrano essere molto vicini. E si sa che quando in un talent nasce una storia d’amore parte subito una “ship” ma in questo caso, il pubblico non sta apprezzando moltissimo. In primis, come si può leggere dai tanti commenti sui social, perchè i telespettatori vorrebbero che si parlasse di talento e non di gossip, in secondo luogo per l’atteggiamento ambiguo di Javier. Di fronte a Talisa infatti, il ballerino si mostra dolce, le dedica belle parole e frasi d’amore, ma poi quando è da solo o magari con altri compagni, dimostra quello che probabilmente realmente pensa…

E Talisa, che è cotta di Javier ma non stupida, si è resa conto che c’è qualcosa di strano in tutto questo…

La ballerina confidandosi qualche giorno fa con i suoi compagni, aveva già espresso delle riserve, ricordando che Javier, la sera prima di entrare in casetta, aveva speso tutto il tempo che aveva per parlare al cellulare con la sua ex. Poi le aveva detto che la storia era finita. Oggi dice a Giulia che non si fida di Javier anche se lui si mostra tanto dolce e che non crede che tra loro possa nascere una storia.

Nel day time dei oggi sono state mostrate anche delle immagini di quello che è successo nelle ultime sere: i due ballerini hanno dormito insieme sul divano. A proposito di questi momenti passati insieme, Javier parlando con un allievo di Amici 19, rivela: “Mentre dormivo con Talisa pensavo a Loredana a Vanessa, poi pensavo anche a mia madre, a mio padre, alla mia ex fidanzata.” Parole che al momento Talisa non ha visto ma che forse qualcuno le dovrebbe mostrare.

Sarà che Javier ha capito che televisivamente parlando, in ottica televoto, una love story gli era di certo utile dopo tutto il caos che aveva fatto qualche settimana fa?

