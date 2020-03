Amici 19: Serale non sarà in diretta? Pubblico a rischio per il Coronavirus

Grande agitazione nelle ultime ore a causa dell’importante direttiva siglate dal Primo Ministro Giuseppe Conte in merito all’emergenza sanitaria legata al nuovo Corona Virus. Stando al Decreto Ministeriale “sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura […] che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro“. E senza alcuna ombra di dubbio, gli spalti delle più note trasmissioni televisive non sono in grado di poter rispettare la distanza di sicurezza; fra queste, anche Amici 19 e il suo Serale.

E proprio sulla base di queste ovvie supposizioni che nelle ultime ore stanno circolando sul web varie ipotesi in merito alla seconda puntata del Serale di Amici 19. Il programma condotto da Maria De Filippi potrebbe andare in onda il prossimo venerdì senza pubblico oppure… no?

Amici 19: il Serale anticipa al giovedì per il Coronavirus?

Stando ad una incredibile anticipazione pubblicata sul sito Davide Maggio.it, sembra che la produzione di Amici 19 stia tentando il tutto per tutto nel tentativo di aggirare l’ordinanza ministeriale e di approfittare di alcuni tempi tecnici per far entrare comunque in studio tutti i giovani spettatori.

Nello specifico, Mediaset e Fascino PGT avrebbero già fatto partire le convocazioni per domani mattina 5 marzo sia per il cast sia per il pubblico in studio. Il Decreto Ministeriale dovrebbe essere effettivo proprio dal 5 marzo ma nell’eventualità in cui dovessero esserci ripensamenti o temporeggiamenti, Canale5 sarebbe pronta a registrato il tutto il prima possibile così da mandare in onda il programma il venerdì sera come preannunciato dagli spot televisivi.

Se invece l’Ordinanza dovesse rivelarsi esecutiva fin dalle prime ore del gioco, il Serale di Amici 19 dovrebbe comunque fare a meno del pubblico in studio e dunque andrà in onda comunque il venerdì sera ma in diretta e senza platea.

Cosa succederà? Per scoprirlo, non ci resta che attendere il primo pomeriggio di giovedì 5 marzo così da capire quali sono stati i movimenti di Maria De Filippi e soci. Certo è che, se il programma dovesse esser registrato, il talent dovrebbe fare a meno del televoto da casa e dunque necessiterà di un nuovo regolamento.

