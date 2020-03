Coronavirus ultime notizie 4 marzo: 2706 casi positivi, 107 i morti e in totale 3089 contagiati

Come di consueto anche oggi alle 18 si è tenuta la conferenza stampa presenziata da Borrelli, presidente della Protezione civile. I dati del 4 marzo 2020 non sono rassicuranti: ieri il numero dei contagiati era di circa 2500, oggi invece i numeri ci dicono 2706 casi di persone contagiate dal nuovo coronavirus in Italia ( a questi si devono aggiungere i pazienti morti e i guariti). Crescono i contagi principalmente in Lombardia e in Emilia Romagna, il Veneto resta la terza regione con il maggior numero di contagi. Le persone guarite al momento sono 276.

Al momento Borrelli non può dare dati relativi a una eventuale estensione della zona rossa. Ieri si era messo in conto che anche la provincia di Bergamo potesse diventare zona rossa.

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 3.089 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: +587 rispetto a ieri, 3 marzo. Di queste, 107 sono decedute (+28) e 276 sono guarite (116 in più rispetto a ieri).

Attualmente i soggetti positivi sono 2.706: il conto sale a 3.089 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti. La letalità (percentuale dei morti sul totale dei contagiati) è del 3,4%.

Le Regioni coinvolte sono 19: l’unica a non avere casi è la Valle d’Aosta.

Qui la mappa aggiornata con gli ultimi dati.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 1.346 (+312 rispetto a martedì 3 marzo); 295 sono in terapia intensiva (+ 66), mentre 1.065 sono in isolamento domiciliare fiduciario (+65).

“Io sono in attesa delle decisioni del governo, credo che saranno quelle più appropriate per affrontare l’emergenza. Ci sono state misure adeguate e proporzionate rispetto alla situazione e dovremmo abituarci ad avere misure nuove e diverse rispetto a quelle pregresse. Tutto dipende dalla situazione che stiamo vivendo. Gli esperti ci hanno detto che c’è da aspettare il periodo dei 14 giorni perchè il dato che si presume e che si siano contagiati precedentemente, sono valutazioni che fa l’Istituto superiore di Sanità; in base ai dati, ci saranno degli indicatori utili per comprendere l’avanzamento del virus e la situazione in atto” ha detto Borrelli.

“Contenere al massimo le uscite per le persone più a rischio; si tratta di cautele che dobbiamo adottare per cercare di evitare il contagio” ha detto Borrelli rispondendo alla domanda di una giornalista che chiede come si debbano comportare anche gli anziani che vivono nelle regioni dove non ci sono molti positivi al coronavirus.

Nel frattempo è arrivata la decisione del Governo in merito alle scuole

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: I DATI AGGIORNATI AL 4 MARZO 2020

Sono 2.706 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 443 persone in piu’ rispetto a ieri e 107 i morti, 28 in piu’. Il nuovo dato e’ stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. Sono 276 i guariti da coronavirus in Italia, 116 in piu’ rispetto a ieri. Lo ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa. L’aumento e’ del 72,5%, il maggiore registrato negli ultimi giorni.

CORONAVIRUS I NUMERI REGIONE PER REGIONE

Lombardia: 1820 contagi, 73 morti

Emilia Romagna: 544 contagi, 22 morti

Veneto: 360 contagi, 6 morti

Marche: 84 contagi, 4 morti

Piemonte: 82 contagi

Toscana: 38 contagi

Campania: 31 contagi

Liguria: 26 contagi, 1 morto

Lazio: 30 contagi

Friuli Venezia Giulia: 18 contagi

Sicilia: 18 contagi

Puglia: 9 contagi

Umbria: 9 contagi

Abruzzo: 7 contagi

Trento: 5 contagi

Molise: 3 contagi

Sardegna: 2 contagio

Bolzano: 1 contagio

Calabria: 1 contagio

Basilicata: 1 contagio