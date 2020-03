GF VIP 4: Per Adriana Volpe contatti con la famiglia, ipotesi abbandono da sventare?

Nel nostro paese in questi giorni stanno succedendo cose che resteranno nella storia. Eppure lo show continua, il Grande Fratello VIP 4 non si ferma. Probabilmente i concorrenti nella casa non si rendono conto di quello che realmente è la situazione che si vive nel mondo esterno, ed è per questo che si continua a giocare come se nulla fosse. Perchè una penale di certo, non può valere il tempo da passare con i propri figli e i propri cari in un momento come questo. Non a caso, molti spettatori in queste ore si stanno chiedendo se sia davvero giusto continuare, lasciare che i concorrenti restino in casa. E se lo chiedono anche dopo la decisione del Grande Fratello VIP di dire modo ad Adriana Volpe di avere contatti con l’esterno.

Ecco le poche parole che il GF ha pubblicato sui social:

Oggi pomeriggio la produzione di #GFVIP ha dato ad Adriana Volpe la possibilità , per motivi personali, di avere un contatto con la famiglia.

ADRIANA VOLPE CONTATTI CON LA FAMIGLIA: VUOLE LASCIARE IL GIOCO?

Chi ha seguito oggi molti spezzoni della diretta, commenta sui social dicendo che Adriana nelle ultime ore ha paventato la possibilità di andare via, di lasciare il gioco e che per questo motivo alla fine gli autori e la produzione hanno deciso di darle modo di avere dei contatti con i suoi familiari. Noi speriamo che i motivi non siano più gravi e che la Volpe non abbia dovuto ricevere delle notizie gravi relative alla sua famiglia.

Per il resto forse, sarebbe opportuno che tutti i concorrenti avessero modo di parlare con i loro cari, visto che il gioco dovrebbe durare almeno un altro mese e mezzo, cosa che non era prevista. Solo dopo dovrebbero poter decidere, liberamente, senza pensare a eventuali penali, se continuare il gioco o meno.

Per conoscere quello che è successo davvero dovremmo aspettare anche perchè questa settimana il GF VIP 4 andrà in onda mercoledì.