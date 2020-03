Ad Amici 19 le strane allusioni di Maria e la risposta di Valentin infiammano il gossip

Saprete quello che è successo nella puntata di Amici 19 più trash di questa stagione. Saprete che Maria ha dovuto gestire una complicatissima situazione che è esplosa a causa del comportamento di alcuni ballerini ( del resto prevedibile visti quelli che erano stati i precedenti). Javier ha lasciato lo studio minacciando di andare via, per poi tornare e accettare di continuare. Valentin ha fatto la stessa minaccia ma Maria De Filippi, stanca dell’insubordinazione dei suoi allievi, alla fine lo ha invitato a lasciare lo studio, senza neppure provare a farlo ragionare, anzi. Ed è anche per questo motivo che sui social molti spettatori hanno fatto notare un atteggiamento diverso da parte di Maria nei confronti di Valentin e Javier. In realtà a noi è sembrato che la conduttrice, se avesse potuto, avrebbe volentieri fatto a meno di entrambi, stanca della loro arroganza.

Nelle parole che ha rivolto a Valenti però c’era dell’altro, che esula dal suo percorso nella scuola. E chi conosce i gossip che si creano intorno ai protagonisti di Amici, ci ha letto delle allusioni precise di Maria.

LO SCONTRO TRA VALENTIN E MARIA E QUELLE STRANE ALLUSIONI: C’ENTRA FRANCESCA?

Quando Maria ha iniziato a parlare di quello che Valentin fa a lezione, sottolineando che lei sa bene quello che succede anche quando non sono in casetta, il ballerino si è subito messo sulla difensiva, dicendo di non aspettarsi di dover parlare di questa cosa; in realtà Valentin, si intuisce, stava parlando di altro. Ed è a questo punto che gli utenti sui social hanno fatto notare che forse, nelle sue parole, c’era la paura che in prima serata di parlasse della possibile storia nata tra lui e Francesca. Apriamo una grandissima parentesi: sono voci, non confermate. Si dice che la Tocca e Raimondo Todaro siano in crisi; i due non confermano e non smentiscono e la cosa ha lasciato pensare a molti che il motivo di questa crisi fosse proprio Valentin.

Non sappiamo quello che sta succedendo ma con la frase di Maria “non mi permetterei mai di parlare di altro” se è ben intuito che di altro ce ne fosse e anche tanto…

Ora che Valentin è uscito, vedremo se sarà lui a svelarci il grande arcano.