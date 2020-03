Amici 19: ecco chi sono i 5 semifinalisti e l’eliminato del 20 marzo 2020

L’edizione Serale più breve di sempre di Amici di Maria De Filippi è giunto alla sua quarta puntata e, visto che in calendario erano previste solo sei puntate, ad Amici 19 mancano solo due appuntamenti all’elezione del vincitore di questa stagione: la semifinale di venerdì 27 marzo e la finalissima del 3 aprile 2020.

Dunque, alla corte di Maria De Filippi, nella quarta puntata del Serale di Amici 19 del 20 marzo 2020 è stata conclusa la rosa dei cinque concorrenti che accedono di diritto alla semifinale. La “selezione” degli allievi è stata fatta per l’ennesima volta con un regolamento di gara quasi totalmente rinnovato. Niente più semafori o voti incrociati ma addirittura cinque manche.

Amici 19: i cinque semifinalisti

Nella prima manche si sono esibiti tutti e sei i concorrenti in studio. I ballerini Javier e Nicolai, i cantanti Gaia, Nyv, Jacopo e Giulia hanno preso parte ad esibizioni singole. Dopo un dominio quasi totale di Gaia, a ricevere la prima maglia di semifinalista è stata Nyv.

Nella seconda manche si sono esibiti i cinque concorrenti rimasti in gara: i ballerini Javier e Nicolai, i cantanti Gaia, Jacopo e Giulia hanno preso parte ad esibizioni singole. La classifica ha denotato un pareggio al primo posto fra Javier e Nicolai. I due si sono esibiti ulteriormente in una sfida testa a testa, vista da Javier.

Nella terza manche si sono esibiti singolarmente i quattro concorrenti ancora in corsa: il ballerino Nicolai e i cantanti Gaia, Jacopo e Giulia. Questa volta non c’è stato bisogno di alcuno spareggio. La maglia argenzatata la riceve Nicolai.

Nella quarta manche, i tre cantanti rimasti in gara (Gaia, Giulia e Jacopo) si sono esibiti su un brano cantato a tre voci, ognuno con la propria strofa. A giudicare i tre è stato (in parte) il televoto. Dopo aver eletto Gaia e Jacopo come i più votati, sono stati i due prof al VAR a decidere chi meritava la maglia della semifinale: il voto è andato a favore di Gaia.

Nella quinta ed ultima manche, si sono susseguite tre esibizioni di Giulia e Jacopo. Professori, VAR e giuria VIP hanno decretato l’ultimo semifinalista: Giulia. Jacopo è stato dunque l’eliminato di questa quarta puntata.

Amici 19: ecco chi sono i 5 semifinalisti e l’eliminato del 20 marzo 2020 ultima modifica: da