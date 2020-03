Amici 19: Maria De Filippi affronta Alessandra Celentano e tira in ballo la Abbagnato

Le polemiche della terza puntata del Serale di Amici 19 ha ovviamente avuto i suoi strascichi anche nella quarta puntata del Serale, andata in onda venerdì 20 marzo 2020. Purtroppo non ci riferiamo al grande caos scoppiato sul concorrente eliminato Valentin ma a tutt’altro; ovvero alla diatriba sui criteri di giudizio usati dalla giuria VIP per decretare la vittoria nella categoria danza, materiale capeggiata dalla fumantina Alessandra Celentano.

Nella scorsa puntata Alessandra Celentano ha dato pieno supporto al concorrente Javier dopo esser stato bocciato dai tre giudici VIP; al contrario, a spuntarla fu il suo rivale Nicolai. Il povero Javier non c’ha visto più dalla rabbia ed ha abbandonato lo studio. La maestra di Classica gli ha dato ragione, iniziando a criticare aspramente la giuria VIP ma anche il loro metro di giudizio: più dato dalla simpatia che dalla tecnica. Da qui la polemica è ripartita con stavolta con una Maria De Filippi alla ricerca della vendetta…

Amici 19: Maria De Filippi affronta Alessandra Celentano

Mettere in dubbio il parere dei tre giudici VIP e i loro criteri di voto altro non è che criticare la meccanica di voto stessa, ideata da Maria De Filippi e i suoi autori. Dunque forse anche per questa ragione che la conduttrice ha provato a cogliere in castagna Alessandra Celentano tirando in ballo una terza figura: l’etoile Eleonora Abbagnato.

Alla professionista viene chiesto un parere generale sulla coreografia al centro del dibattito nella scorsa puntata e di esprimersi sui due concorrenti. Smentirà o riconfermerà quello che aveva asserito Alessandra Celentano con fare polemico?

Anche Eleonora Abbagnato dice la sua sulla esibizione "Les Bourgeois" della scorsa puntata tra Javier e Nicolai #Amici19

Come potete vedere dal video qui in alto, in realtà, Eleonora Abbagnato non si schiera dalla parte di nessuno: nella sua imparzialità, spiega che fra i due ballerini in gara “ce n’è uno con più tecnica e uno con più… ehm… con più lato artistico. Alla giuria è piaciuto più uno che un altro ma questa è solo una questione di gusti. […] Faccio i complimenti a Javier e a Nicolai e fargli un grande in bocca al lupo. E che vinca il migliore, come sempre!“.

Un discorso che va a favore alle teorie di Alessandra Celentano che continua a portare alta la volontà di far votare le esibizioni di danza da un gruppo di giudici realmente competenti.