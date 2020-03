Terzo video su Valentin: omofobo e bullo, frasi choc contro Javier

Da Dagospia arriva un nuovo filmato che mostra un momento inedito ma mandato in onda su Canale 5. Se la memoria non ci inganna, in realtà era stata mostrata una parte di questa discussione ( ma visto che ce ne sono state decine, potrebbe essere un altro giorno); in questo video però, senza tagli e censure, si vede quello che Valentin ha detto a Javier dimostrando, di essere oltre che un bulletto ( e questo lo si era capito sin dal primo giorno ) anche un omofobo. In particolare la discussione nasce dal fatto che Valentin non gradisce una coreografia. Secondo il suo parere infatti, i gesti fatti, non si addicono a chi come lui è eterosessuale. Ne nasce una accesa discussione, per poco non si arriva alle mani è Valentin a minacciare Javier dicendogli che se anche ci sono le telecamere, può reagire...Inoltre Valentin, dimostra di non saper argomentare la sua “tesi” non solo offendendo perchè a suo dire Javier sarebbe un po’ gay, ma anche arrivando a parlare di problemi mentali che il ballerino cubano, a suo dire, avrebbe.

NUOVO VIDEO DI VALENTIN NELLA SCUOLA DI AMICI: OMOFOBO E BULLO

“Dobbiamo fare così?… Ma io non sono omosessuale” questa la frase che Valentin ha pronunciato dopo aver visto una coreografia. Il video è stato pubblicato in esclusiva su Dagospia, che continua a ricevere, non si sa bene come, questi filmati inediti senza che la produzione di Amici, prenda in qualche modo le distanze…

“Quando ballavi e facevi quei movimenti sembravi gay” dice Valentin rivolgendosi a Javeir. E ancora, con toni molto accesi, quasi come se volesse avere anche uno sconro fisico: “Tu in ogni caso anche quando parli sembri gay. Al di là di questa danza sei un po’ gay”.

Ieri un altro video era stato pubblicato, da Fanpage.it questa volta, con le pesanti offese che Valentin aveva rivolto a Francesca Tocca

Come reagirà questa volta Valentin dopo il nuovo video che sembra dimostrare come la misura fosse colma per Maria e per tutti nella scuola di Amici 19?