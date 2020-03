Nuovo video di Valentin da Fanpage.it, ballerino vs Francesca: “Hai le scoregge in testa”

Chi ha deciso di screditare Valentin, una volta finita la sua avventura nella scuola di Amici 19? Un vero e proprio mistero aleggia in questa vicenda. Non si comprende come sia possibile che alle redazioni on line arrivino video inediti che mostrano il ballerino in sala prove ( in realtà si comprende benissimo visto che solo qualcuno da Mediaset, a meno che non ci sia un hacker in azione, può aver fatto arrivare ai media queste immagini). E così dopo il video pubblicato da Dagospia, ne arriva un secondo pubblicato questa volta da Fanpage. Se pensavate che la storia di Mark Caltagirone ci avesse regalato i momento di trash più alti toccati in tv sbagliavate, perchè questa vicenda, sta davvero cadendo nel ridicolo.

E sapete per quale motivo? Perchè dal primo giorno in cui Valentin, Nicolai e Javier si sono comportati in modo irrispettoso, maleducato e arrogante sono stati tenuti nella scuola. A differenza di quanto successo con gli altri ballerini, per Valentin nelle ultime settimane, non si erano mostrate immagini che ci ricordassero quanto fosse scontroso, arrogante e poco educato ( tanto che noi nelle nostre pagelle avevamo parlato persino di una “redenzione”). E invece pare proprio che chi nasce tondo non può morire quadrato. Quelle immagini c’erano, solo che nessuno ce le mostrava ed ecco che sono spuntate fuori adesso. Adesso che fanno comodo a tutti per spiegarci come mai improvvisamente Maria de Filippi non abbia resistito a mostrare la porta al ballerino di latino.

NUOVO VIDEO CONTRO VALENTIN DOPO L’ABBANDONO DI AMICI 19

La cosa bizzarra è che Francesca Tocca, coinvolta direttamente in questa storia, come anche Natalia Titova, non spendano una sola parola contro Valentin, anzi. La moglie di Raimondo Todaro ha pubblicato oggi due stories sui social, in entrambe danza con Valentin. Tutto regolare?

E’ molto singolare che una donna, una professionista, una ballerina, si trattenga nel sentirsi dire frasi come: “Già è tanto che sto calmo e lascio una ragazza con così tante scoregge nella testa a parlarmi così” come si vede nel video pubblicato da Fanpage.it.

Non trovate anche voi che questa vicenda abbia diversi punti oscuri che al momento nessuno ci ha ancora spiegato?

A tal proposito giusto per dare altri indizi di questa strana vicenda…Ecco cosa troviamo sui social

Come mai Francesca Tocca, una ballerina che lavora per Amici, non dice nulla di queste offese ricevute? Come mai Natalia Titova non scende in campo per confermare quello che Maria ha detto venerdì sera?

Per chi volesse vederlo, qui il video: https://youmedia.fanpage.it/video/ab/XnHhQ-Sw1AH3g9iU

Ci viene in mente solo una cosa: Valentin candidato perfetto come insegnante a Ballando con le stelle!