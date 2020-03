Dagospia pubblica un video di Valentin in sala prove: offende tutti da Natalia a Francesca Tocca (VIDEO)

Venerdì sera, Maria de Filippi, dopo la sfuriata di Valentin in diretta, gli aveva indicato la porta, facendo ben comprendere che tutti era stufi del suo atteggiamento. Parole che sono arrivate come un fulmine a ciel sereno perchè, dopo gli “scazzi” iniziali, sembrava che Valentin avesse messo la testa a posto ed effettivamente, sia in diretta che in casetta, era un allievo modello. A quanto pare però, come la stessa Maria de Filippi aveva sottolineato in diretta nell’ultima puntata del serale di Amici 19, Valentin aveva mostrato in sala prove degli atteggiamenti poco consoni. E un video, pubblicato oggi da Dagopsia, mostra come sia Francesca Tocca che gli altri ballerini, inclusi la maestra Titova, siano spesso stati ripresi da Valentin che aveva da ridire su tutto.

In sala prove, si vede e si sente Valentin dire tutto quello che pensa: dal fatto che la musica non sia adatta e che l’esibizione quindi non sarà forte; al fatto che le sue prove non possono essere vincenti, di fronte a una sconsolata Natalia Titova che tra l’altro in mascherina lo invita a mantenere le distanze di sicurezza che lui sembra non considerare.

“Non c’abbiamo ballerini, non c’abbiamo sala grande, non c’abbiamo un [email protected]” dice Valentin all’inizio di questo video che è stato sicuramente girato nell’ultimo periodo, dopo il decreto del consiglio dei Ministri.

VALENTIN IN SALA PROVE OFFENDE FRANCESCA TOCCA

Dal video si sente poi Valentin dare persino indicazioni su come tagliare la canzone, neppure quella gli va bene. E a un certo punto inizia anche a offendere Francesca Tocca, dicendole che non è in grado di fare dei passi, di aggiungere delle cose di sua iniziativa senza che le dicano il da farsi. La maestra Titova non risponde, ( e a dire il vero sui social ha continuato a mettere “like” ai post di Valentin) e neppure Francesca sembra aggiungere altro ma quello che trapela, non è certo un bel vedere.

IL VIDEO DI VALENTIN PUBBLICATO DA DAGOSPIA ( QUI DA AMICI NEWS)

E’ chiaro che questo video non si arrivato magicamente a Dagospia, l’intento ci sembra chiaro. Dimostrare quello che Maria de Filippi ha detto venerdì, stanca di sopportare le sparate degli allievi del programma.

Non è un caso tra l’altro, che anche Rudy incontrando i ragazzi abbia parlato della richiesta economica fatta dal ballerino, pezzo poi andato in onda nel day time di Canale 5.