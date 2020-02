10 allievi al serale di Amici 19: le pagelle di UNF

Il serale di Amici 19 è ormai alle porte: il 28 febbraio 2020 andrà in onda la prima puntata del programma di Canale 5 ed è tempo di fare un bilancio. Nel day time di oggi abbiamo visto quello che sapevamo già, ossia che Martina ha conquistato l’ultima maglia per la fase finale del programma. Abbiamo inoltre visto quello che è l’atteggiamento dei 10 allievi che parteciperanno al serale e possiamo quindi, dare dei voti.

Ecco le pagelle dei dieci allievi che parteciperanno al serale di Amici 19.

AMICI 19 LE PAGELLE: DIAMO I VOTI AI 10 ALLIEVI ARRIVATI AL SERALE

La cantante Gaia è sicuramente una delle allieve di maggior talento in questa edizione di Amici. Non è alla sua prima volta in tv e non è alla sua prima volta in un talent. Che sarebbe arrivata in questa fase finale del programma, era davvero chiaro sin dai primi giorni. Nella scuola si è sempre molto impegnata, ha studiato, ha mostrato il suo carattere ma non è mai stata maleducata come altri. La strada verso il successo è lunga, di cantante bravi ce ne sono tanti, nelle sue mani il destino del post Amici. Le sue canzoni sono sicuramente orecchiabili ma non ce n’è stata una che ha lasciato un segno indelebile. VOTO 7,5

La cantante Giulia ci ha messo l’anima. In alcune situazioni forse esagerata per una esasperata emotività ma capita quando scrivi delle canzoni che parlano del tuo vissuto, non semplice. Carisma, personalità, voglia di emergere ma anche quella sensibilità che fa grande un artista. Anche per lei la strada sarà in salita perchè la giungla nel panorama musicale italiano è davvero affollata…VOTO 8

Il cantante Jacopo, ormai detto da tutti il “[email protected]” per eccellenza è di una educazione come se ne sono visti pochi in quella scuola. E visto che non basta avere solo il talento, è anche bene che qualcuno lo ricordi e lo sottolinei anche perchè abbiamo visto di tutto quest’anno e molte cose ce le saremmo evitate. La voce di Jacopo è una delle poche che si distingue in questa edizione del talent e il fatto che sia un ragazzo di bell’aspetto, non guasta ( ma attenzione perchè di belli caduti poi nel dimenticatoio ne abbiamo visti). Qui però siamo di fronte a un ragazzo maturo che canta, sa cantare e ha anche molto da dire. VOTO 8,5

Nyv una cantante con grandi doti ma forse un po’ fuori dal focus di quello che è e vuole essere. Un po’ troppe cose insieme che devono essere sistemate da chi nella vita si occupa proprio di centrare un artista. Se si affiderà alle persone giuste, potrebbe davvero fare grandi cose. Nella scuola ha avuto alti e bassi e spesso ha anche vissuto di rendita ma sa scrivere, sa cantare, sa suonare diversi strumenti, potrebbe fare un concertino da sola e questo non è da tutti e non è poco. Mettendo insieme le cose giuste al posto giusto, potrebbe dire la sua diventando qualcosa che ancora non c’è tra i giovani talenti che aspirano a diventare qualcuno. VOTO 7,5

Francesco è stato sicuramente bloccato dal suo carattere perchè di cose da dire probabilmente ne ha anche tante. Le critiche non gli hanno reso vita facile, il percorso non è stato il massimo. Ostacolato anche dai compagni che hanno pensato che in qualche modo non meritasse il posto in scuola, si è spesso lasciato distrarre da qualcosa che avrebbe dovuto lasciar correre, anche se immaginiamo non sia facile convivere 24 ore su 24 con delle “arpie”. Ci ha stupido davvero, in questa edizione vergognosa dal punto di vista della maleducazione dei protagonisti, la sua calma. Non è da tutti incassare di fronte a una persona che ti definisce una [email protected] con una tranquillità che fa spavento. Il talento c’è ma c’è anche tanto lavoro da fare e il tempo è tiranno. VOTO 7-

Talisa potrebbe non farcela a mostrarci tutto quello che sa fare a causa di un brutto infortunio e questo è un peccato perchè la ballerina di certo ha grandi doti. Nella scuola di Amici per quello che riguarda il ballo si è visto sicuramente di meglio ma Talisa nonostante la sua giovane età ha già una carriera ben avviata e immaginiamo che andrà avanti per la sua strada e farà tutto quello che sogna e desidera. Ha tutte le carte in regola per sfondare. VOTO 7,5

Valentin ha avuto un percorso burrascoso nella scuola di Amici 19 ma dopo qualche settimana di screzi, richieste assurde, sceneggiate varie ed eventuali, si è lasciato guidare dai consigli di Maria e ha fatto tutto quello che doveva. Si è scusato, ha iniziato a studiare, ha dimostrato di essere un ottimo ballerino e di essere anche molto versatile. Quando balla sulla pista non ce n’è davvero per nessuno, nel latino ma non solo. Lo sguardo finisce inevitabilmente su di lui e non si sposta. Vista la sua redenzione, a oggi possiamo dargli anche un ottimo voto. VOTO 9

Dopo questa prima parte dedicata alle pagelle e alle votazioni, non diamo voti ai tre allievi che sono rimasti ancora da valutare e il motivo è molto semplice. Tutti e tre a nostro modesto avviso, hanno avuto atteggiamenti inqualificabili. Nicolai, giusto per non farci sentire la mancanza della sua maleducazione continua a essere completamente indisciplinato. Prende in giro le persone che lavorano con lui e per lui, non rispetta le regole, addirittura dà lezioni alle ballerine che danzano con lui su come debbano comportarsi. Il talento non può bastare a giustificare tutta questa maleducazione e questa spocchiosità. Per fortuna questo serale di Amici per alcuni sarà breve ma intenso e speriamo che per lui lo sia. Se è così bravo del resto, avrà molto da fare fuori. Non può passare in una scuola il concetto che una persona senza educazione possa andare avanti.

Si è redento anche Javier ma questo non basta per farci dimenticare quello che è stato. Abbiamo detto troppo e scritto anche tanto sul carattere di questo ballerino di grandissimo talento ma di pochissima educazione. In quel di Amici si è scelto di tenerlo nella scuola, noi lo rispettiamo ma non lo valutiamo.

Chiudiamo in bellezza con Martina che indossa la maglia verde senza neppure un perchè. E’ stata quasi invisibile per un anno intero, se non fosse stato per le polemiche che l’hanno vista spesso protagonista, difficilmente si ricorderebbe quello che ha fatto nella scuola. La sua arroganza, del tutto ingiustificata, è una grande incognita. Di certo i ragazzi tra di loro se ne diranno anche quando le telecamere non ci sono ma la sua spocchiosità è urticante. Dare della [email protected] a un compagno che è passato al serale senza farsi un piccolo esame pensando al proprio percorso, è cosa grave. Grande rispetto per il passato, perle storie personali. Ognuno di noi ha un background ma questo non giustifica una totale assenza di educazione. Se nel caso di Javer e Nicolai, il talento può forse bastare per metterci una pietra su ( ma non per noi) nel caso di Martina, latita pure quello.