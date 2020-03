Amici 19 elegge i suoi quattro finalisti: a sorpresa c’è anche Nicolai!

Siamo alle battute conclusione con lo show di Maria De Filippi Amici 19. Il programma di Canale Cinque sta portando alla conclusione quella che era stata programmata fin dal principio come l’edizione più breve in assoluto del Serale di Amici. Non a caso, dopo sole cinque puntate sono già stati resi noti i nomi dei quattro concorrenti finalisti che si giocheranno la vittoria finale il prossimo venerdì 3 aprile 2020.

A giocarsi le quattro felpe dorate messe in palio durante la semifinale del 27 marzo 2020 erano in cinque: i due ballerini Nicolai e Javier (da tempo in netta competizione fra loro) e le tre cantanti Gaia, Giulia e Nyv. Chi di loro è passato alla prossima puntata? Ecco il riassunto delle varie manche di gara disputate nel corso della semifinale.

Amici 19: chi sono i quattro finalisti

La semifinale di Amici 19 è stata aperta da l’ennesima modifica al regolamento. Ad alcuni concorrenti, infatti, è stato concesso di giocarsi immediatamente l’accesso alla finale se fossero stati in grado di passare un voto generale di tutte le commissioni: a ricevere questo privilegio sono stati il più votato dai prof e i due più votati dal televoto; ovvero Javier e Giulia. Javier è risultato il più apprezzato in entrambe le votazioni.

Il pass istantaneo alla finale doveva esser conquistato sul campo: dopo una esibizione a piacere, almeno il 75% delle commissioni in studio avrebbe dovuto votare “sì”. Peccato, però, che nessuno dei due sia riuscito a raggiungere la suddetta percentuale. Dunque, come se nulla fosse accaduto: la gara è proseguita con la regolare sfida a manche con classifica.

La prima manche si è disputata fra tutti e cinque i concorrenti in gara: Javier, Nicolai, Giulia, Gaia e Nyv. La classifica ha dato pochi brividi: la giuria votante ha mandato al primo posto Gaia sin dalla prima esibizione, la sua. Poi, però, l’ultima esibizione, quella di Giulia, ha mandato le due ad un pareggio. La sfida testa a testa ha eletto Gaia vincitrice. A lei è andato il primo posto in finale.

La seconda manche si è disputata fra o quattro concorrenti rimasti in gara: Javier, Nicolai, Giulia e Nyv. Anche questo nuovo giro di esibizioni fila liscio come l’olio: ad andare in finale è il ballerino Javier, a cui però Maria De Filippi rinfaccia il passato piuttosto turbolento.

La terza manche è disputata dai concorrenti ancora in attesa della loro felpa dorata: Nicolai, Giulia e Nyv. Nuovo giro di esibizioni: questa volta il posto in finale viene concesso all’altro ballerino, Nicolai.

La quarta ed ultima manche – caso vuole – che si disputi fra due cantanti donne: Nyv contro Giulia. Per la prima volta nel corso di questa stagione, sarà solo il televoto a giudicare chi va in finale e chi invece dovrà lasciare la trasmissione. Con l’80% delle preferenze, è Giulia la quarta ed ultima finalista.

Amici 19 elegge i suoi quattro finalisti: a sorpresa c’è anche Nicolai! ultima modifica: da