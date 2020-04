Grande Fratello VIP 4: ecco chi sono i 4 finalisti, ma ne mancano altri 2

Mancano ufficialmente sette giorni alla tanto attesa finale del Grande Fratello VIP 4 e i concorrenti rimasti ancora nella casa più spiata d’Italia sono stati ovviamente decimati. Dei dieci “vipponi” presenti in casa, solo sette hanno avuto il via libera per restare ancora un’altra settimana: l’ultima prima della conclusione assoluta di questa stagione del programma di Canale Cinque. Ma quali sono i concorrenti che hanno avuto l’accesso alla finale? L’elenco dei finalisti non è ancora realmente concluso…

Come già annunciato dalle anticipazioni, nel corso della semifinale del 1^ marzo 2020 sono state messe a segno ben tre eliminazione: la prima è quella capitata ad Antonio Zequila, la seconda e la terza eliminazione ha visto varcare la porta rossa Licia Nunez e Teresanna Pugliese. Con queste due eliminazioni sono stati decisi anche due finalisti…

Grande Fratello VIP 4: ecco chi sono i finalisti

I primi due finalisti del Grande Fratello VIP 4 sono stati eletti nel corso delle scorse puntate. Prima Sossio Aruta e in seguito l’egittologo Aristide Malnati. Attraverso due televoti flash aperti nel corso della semifinale, ai due nomi si sono aggiunti quelli di Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto.

Ma in casa restano ancora altri tre “vipponi”: Andrea Denver, Antonella Elia e Patrick Pugliese. A fine serata, Alfonso Signorini ha aperto un nuovo televoto che vede protagonisti proprio i tre concorrenti superstiti: di questi tre, però, solo due saranno eletti finalisti a tutti gli effetti. Il concorrente meno votato verrà eliminato ad inizio della puntata finale, in onda il prossimo mercoledì 8 aprile 2020.

Antonella, Denver e Patrick vanno direttamente al televoto settimanale: sarà il pubblico a decidere gli ultimi DUE finalisti di #GFVIP! 💪I due VIP più votati accederanno alla finale, mentre il VIP meno votato sarà definitivamente eliminato. VOTE NOW! 😎 Publiée par Grande Fratello sur Mercredi 1 avril 2020

Chi fra Antonella Elia, Andrea Denver e Patrick Pugliese si unirà agli altri quattro finalisti del Grande Fratello VIP 4 già confermati, ovvero Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro?

Provare ad ipotizzare i nomi dei due concorrenti fortunati è un vero azzardo: tutti e tre i concorrenti al ballottaggio godono di un gruppo di fan davvero molto nutrito sui social. Una cifra persino più ampia di quella di alcuni fra i “vipponi” che sono già finalisti a tutti gli effetti.

Il televoto fra Andrea Denver, Antonella Elia e Patrick Pugliese resterà aperto per tutta la settimana e proprio la lunga durata di questo voto potrebbe riservare grosse sorprese…

Grande Fratello VIP 4: ecco chi sono i 4 finalisti, ma ne mancano altri 2 ultima modifica: da