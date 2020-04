Grande Fratello VIP 4: Antonio Zequila insulta Patrick dandogli del lardoso – VIDEO

È stata una puntata davvero molto tosta per Antonio Zequila. L’attore ha vissuto un vero e proprio fuoco di fila nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip 4, andata in onda lo scorso 1^ aprile 2020. Al centro della prima ora e mezza di trasmissione c’è stato proprio lui e le sue vicissitudini all’interno della casa: le liti scoppiate prima con Sossio Aruta e poi con Patrick Pugliese, le scuse “programmate” con tutti i coinquilini e le ulteriori discussioni nate da tutto ciò.

In questo contesto particolarmente polemico fra Patrick Pugliese, Sossio e Antonio Zequila si è inserita anche Paola Di Benedetto che ha smontato l’attore sottolineando per l’ennesima volta il suo modo di fare particolarmente egoriferito. Accuse che Zequila respinge sempre al mittente provando a denigrare chi lo critica. Fra una battuta e l’altra, Alfonso Signorini ha svelato i primi risultati del televoto: salvo Paolo Ciavarro; ancora sulla graticola i due acerrimi nemici Patrick Pugliese e Antonio Zequila. Il conduttore ha voluto interrogare i due concorrenti rimasti in ballo con una speciale intervista doppia…

Grande Fratello VIP 4: Antonio Zequila insulta Patrick Pugliese

Fra le varie domande che Alfonso Signorini ha posto ai due concorrenti sulla graticola, il padrone di casa ha chiesto ai due di rinfacciarsi vicendevolmente il motivo per cui non dovevano essere eliminati. Entrambi hanno preso la domanda sottogamba; Antonio Zequila si è lanciato gratuitamente in una offesa sull’aspetto fisico dell’avversario: “Io ho 52 anni e ho un fisico scolpito. Lui ne ha 46 e pesa 100 kg, è un lardoso!”.

È UN LARDOSO PESA 100 KG 😳😳😳😳 MA È PAZZO? #GFVIP pic.twitter.com/AXozjd6uuG — trashbiccis (@trashbiccis) April 1, 2020

L’imbarazzante uscita di Antonio Zequila è stata incassata con agilità da Patrick Pugliese, che gli ha subito risposto: “Beh comunque vorrei dire che peso 96, non 100“. In casa, abbiamo assistito al gesto di rabbia di Paola di Benedetto che ha inveito contro l’incredibile uscita di Zequila urlando al led presente nel salotto.

Tornando ai due rivali, Patrick sembrava particolarmente conscio del fatto di aver vinto al televoto contro Zequila e lo ha pungolato con un’altra frecciatina: “Adesso facciamo panza contro addominali e vediamo chi esce!”.

Detto, fatto: alla fine della fiera, il concorrente eliminato dal televoto è stato proprio Antonio Zequila con un incredibile 8% delle preferenze. Una delle cifre più basse di questa edizione del Grande Fratello VIP.