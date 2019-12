Ursula Bennardo e Sossio Aruta presentano la piccola Bianca a Uomini e Donne e la candidano per il trono!

E’ tempo di presentazioni nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 3 dicembre 2019. Protagonisti di un momento molto dolce Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due ormai da più di un mese, sono diventati mamma e papà della piccola Bianca. Per la prima volta portano la piccola in tv per presentarla anche a Maria de Filippi che definiscono una sorta di “mamma” della bimba. Se Bianca è nata è anche merito del programma, di Maria e di tutto lo staff che ha sempre seguito con affetto la coppia. Ursula e Sossio sono molto sereni e felici per come è cambiata adesso la loro vita. Felici anche i bambini, i due figli di Sossio e i tre figli di Ursula che sono molto contenti di questa famiglia allargata. Sossio proprio parlando di uno dei suoi figli si è molto commosso, citando un momento trascorso insieme con la piccola. Poi ha raccontato come è oggi la sua vita da padre: “Non è che possa fare molto la bambina è sempre con la sua mamma, io però ad esempio le passo le cose quando fa il bagnetto…Devo sempre stare attento perchè Ursula è molto precisa mi manda sempre a lavarmi le mani prima di toccarla.” Sossio sembra aver messo davvero la testa a posto e spiega a Maria che dopo un infortunio ha dovuto lasciare la squadra dove giocava ma che comunque sta cercando un’altra formazione per raggiungere il suo record personale. Ma nel frattempo lavora in un supermercato e poi gira l’Italia quando può per le serate.

Le cose comunque vanno molto bene, Sossio ha anche fatto pace con la sua ex moglie e tutto è più sereno. Prima di andare via Ursula rivela un aneddoto molto particolare.

UOMINI E DONNE: SOSSIO CANDIDA LA PICCOLA BIANCA AL TRONO

“Maria devi sapere che noi vi seguiamo sempre, vediamo anche il trono dei ragazzi e Sossio ha detto che quando Bianca farà 18 anni la farà venire subito qui da te perchè almeno avrà modo di vedere con chi esce e chi sono i ragazzi che frequenta essendo già molto geloso” ha raccontato Ursula. Sossio ha confermato di essere molto geloso per cui candida la piccola al ruolo di corteggiatrice o tronista! Ma solo se ci saranno Gianni e Tina a commentare!