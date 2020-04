La stagione della rinascita di Pechino Express con ascolti pazzeschi per la finale

Da anni ribadiamo un concetto molto semplice: Pechino Express è uno dei pochi reality in onda sulla tv in chiaro che merita tutta la nostra approvazione. Un mesetto fa e mezzo fa, prima ancora che il mondo fosse travolto dalla pandemia che ha cambiato tutto, che ci ha cambiati, descrivevamo il reality come un qualcosa che fa bene al cuore. Perchè Pechino è lo sguardo di chi cerca di capire la tua lingua per aiutarti ma non può farlo; è il sorriso di un bambino pronto a giocare con te senza conoscerti; è il cuore di chi non ha nulla ma divide quel poco con due persone appena conosciute. E’ l’emozione di fermarsi davanti a un tramonto, di commuoversi pensando a “casa”. E’ un vortice di sentimenti che travolge le coppie in gara ma anche il pubblico a casa che viaggia in giro per il mondo grazie a questo game show. E il fatto che la finale in onda ieri 14 aprile 2020 sia stata vista da oltre 3 milioni di spettatori è un gran bel segnale. E’ la stagione della rinascita questa per Pechino, un programma che è stato dato più volte per spacciato ma che a oggi, rappresenta tutto quello che avremmo voluto continuare a vedere magari anche per altre settimane.

In questo periodo più volte abbiamo detto che esaltarsi per gli ascolti non è cosa buona e giusta ma i numeri sono importanti e va dato atto, a chi ha confezionato questa ottava stagione, a chi vi ha partecipato, a chi l’ha condotta, di un lavoro pazzesco e strepitoso.

CHE ASCOLTI PER LA FINALE DI PECHINO EXPRESS 2020

Se non fossimo stati tutti bloccati dal lockdown forse non si sarebbero superati i 3 milioni di spettatori, può essere ma i dati di ascolto, ancora prima del caos, erano quelli di una edizione scoppiettante che il pubblico stava amando. Da non trascurare poi anche il fatto che ieri, la serata con Il volo su Rai 1 ha registrato un ascolto eccellente, con oltre 4 milioni di spettatori davanti alla tv per i tre cantanti.

Con 3.045.000 spettatori pari all’11.5% di share la finale dell’ottava edizione di Pechino Express è la più vista della storia del reality e consacra anche alla vittoria, le due concorrenti più giovani in gara, Nicole e Jennifer.