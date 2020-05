Anna e Mursel di 90 giorni per innamorarsi stanno ancora insieme? Dai social la verità

Anna Campisi e Mursel Mistanoglu sono sicuramente una delle coppie più iconiche della edizione di 90 giorni per innamorarsi in onda in Italia nel 2020. I due non hanno praticamente quasi nulla in comune se non il lavoro e la passione per le api. Mursel, arrivato dalla Turchia negli Usa, odia praticamente tutto della vita della sua fidanzata e ha un pessimo rapporto con i suoi figli tanto che, come vedremo nella puntata di 90 giorni per innamorarsi e poi in onda oggi 10 maggio 2020 su Real Time, a pochi giorni dalle nozze, il figlio di Anna dirà apertamente al fidanzato di sua madre di non approvare questo matrimonio. Anche Anna avrà molti ripensamenti. Pensava che Mursel avrebbe imparato prima la lingua, che comunicare non sarebbe stato così complicato e invece…

Come saprete le puntate di 90 giorni per innamorarsi sono andate in onda negli Usa diversi mesi fa e registrate quasi un anno fa per cui siamo in grado di dirvi oggi, come vanno le cose tra i protagonisti di questa edizione. Volete sapere se Anna e Mursel stanno ancora insieme? Continuate a leggere per scoprirlo!

90 GIORNI PER INNAMORARSI: ANNA E MURSEL STANNO ANCORA INSIEME?

Come vedremo nelle prossime puntate di 90 giorni per innamorarsi, Anna arriverà a mettere in discussione il matrimonio perchè inizia a rendersi conto che Mursel non è l’uomo che lei pensava di aver conosciuto. Inoltre il rapporto del turco con i figli di Anna è complicatissimo, i due più grandi non lo sopportano. Mursel è convinto che i ragazzi siano viziati e ha anche una concezione all’antica del ruolo della donna, come vedremo nelle prossime puntate.

Questo cambierà le cose, ha cambiato le cose visto che è passato diverso tempo dalla scelta? A quanto pare no. Possiamo infatti dirvi che Anna e Mursel stanno felicemente insieme ancora oggi. Una delle ultime foto di coppia pubblicata su Instagram è di qualche giorno fa. Anna e Murcel inoltre si sono sposati, come potete vedere nella foto che postiamo qui per voi, sono quindi marito e moglie.

Vedremo quindi a quanto pare il matrimonio nelle ultime puntate di 90 giorni per innamorarsi!

