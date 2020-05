Sasha ed Emily dopo 90 giorni per innamorarsi stanno ancora insieme? Il coronavirus incombe

Tra le coppie protagoniste di 90 giorni per innamorarsi, nell’edizione 2020 che sta andando in onda in queste settimane su Real Time, ci sono anche Sasha ed Emily. Lui è un personal trainer russo, lei invece è una insegnante americana che da anni sta in Russia dove ha appunto conosciuto il giovane che nel giro di poco tempo è diventato il suo fidanzato e anche il padre di suo figlio! Come abbiamo visto infatti di recente, Emily ha dato alla luce il bellissimo David. Ma Sasha ed Emily stanno ancora insieme? Come sapete le puntate di 90 giorni per innamorarsi sono state registrate diverso tempo fa e andate in onda poi nel 2019 negli Usa. Oggi, che di tempo ne è passato, che cosa succede tra di loro?

90 GIORNI PER INNAMORARSI: SASHA ED EMILY STANNO ANCORA INSIEME?

Vi abbiamo già raccontato dei problemi avuto di recente. Emily e Sasha infatti vivono insieme negli Usa. Come vedremo nella puntata di 90 giorni per innamorarsi in onda il 10 maggio 2020, i due partiranno, dopo sei mesi dalla nascita del piccolo David, per l’America. Emily e Sasha stanno ancora insieme ma di recente hanno dovuto affrontare un grosso ostacolo: il coronavirus.

Poche settimane fa infatti, nel pieno dell’emergenza mondiale a causa del covid 19, Emily aveva raccontato la loro disavventura. Forse Sasha ha contratto il virus ( leggi qui per i dettagli).

La cosa più importante però è che adesso lei, il piccolo e Sasha stanno bene, come testimoniano anche le tante foto postate sui social. In America si sta affrontando questa emergenza come succede in tutto il mondo e ci sono stati più colpiti rispetto ad altri. Sasha ed Emily quindi insieme stanno superando questo momento ma hanno già fatto sapere che non prenderanno parte al programma per raccontare quello che è accaduto in queste settimane.

Chi vuole seguire quindi le avventure della coppia, diventata famosa grazie alla partecipazione al programma, può sbirciare sui social di Emily ( pare che Sasha non abbia Instagram). Sasha ed Emily stanno insieme felici in Oregon e il piccolo David cresce ogni giorno di più! I due inoltre si sono anche sposati! A gennaio infatti sono state pubblicate le foto delle nozze sono quindi marito e moglie!

Sasha ed Emily dopo 90 giorni per innamorarsi stanno ancora insieme? Il coronavirus incombe ultima modifica: da