90 giorni per innamorarsi, una coppia spaventata dal coronavirus: Sasha potrebbe essere positivo

In queste settimane sta andando in onda in Italia la nuova edizione di 90 giorni per innamorarsi e stiamo imparando a conoscere le coppie nate in questa stagione. Come saprete le puntate sono già andate in onda negli Usa dove il programma è trasmesso da TLC con il titolo 90 day fiancè. Non solo, le stagioni vengono registrate diverso tempo prima per cui, quello che noi vediamo in onda in Italia in questi giorni su Real Time, è stato registrato oltre un anno e mezzo fa. Molte cose quindi sono cambiate: alcune coppie non stanno più insieme, altre invece si. Oggi vi parliamo di una coppia che sta vivendo l’emergenza coronavirus. Se non volete avere spoiler, non andate avanti nella lettura!

90 GIORNI PER INNAMORARSI: SASHA ED EMILY INSIEME NEGLI USA

Sasha ed Emily, dopo aver avuto il loro bellissimo bambino ( il parto andrà in onda nella puntata in onda in Italia il 26 aprile 2020) lasceranno la Russia alla volta dell’Oregon dove attualmente vivono.

Purtroppo nelle ultime settimane la coppia ha dovuto affrontare l’incubo coronavirus. Sembrava infatti che Sasha fosse positivo al covid 19. Emily pochi giorni fa ha spiegato dal suo profilo social quello che stava succedendo e ha potuto dare a tutti anche una notizia bellissima: Sasha non è positivo al covid 19.

Infine, ecco i risultati. Sasha non è COVID positivo. Sono sollevato, ma ho anche in testa altre domande. Ci sono alcune cose che non ho bisogno di affrontare, ma lo farò.

In primo luogo, credo nell’utilizzare il pronto soccorso per quello che è per … le emergenze. Quando Sasha ebbe la febbre per la prima volta, pensai che avesse il raffreddore che avevo. Dopo 6 giorni, la sua temperatura era di 101-102. Era pallido, non mangiava e di notte mi diceva che non poteva dire se dormiva o si svegliava. Abbiamo preso un appuntamento teledoc ( telemedicina a distanza) come te dovresti per evitare le persone. Il dottore pensava che fosse forse COVID, ma non ne era sicuro. Ha detto di andare avanti e andare dal medico se non ci fosse alcun miglioramento. Più tardi, siamo andati in Pronto Soccorso e abbiamo chiamato in anticipo, quindi Sasha non ha avuto contatti con altre persone. Ero preoccupato che stesse succedendo qualcosa di brutto. Lo hanno mandato a casa e ancora non ci sono stati miglioramenti. Avanti veloce e Sasha si sta stringendo la parte sinistra per il dolore dicendo “cosa mi sta succedendo” e la sua febbre è ancora alta. Ho chiamato il mio familiare che è un infermiere di pronto soccorso, e lei ha detto che non sarebbe una cattiva idea portarlo di nuovo in ospedale. Sasha non è un ipocondriaco, quindi ho fiducia che soffriva molto quando ha detto che voleva andare. Al pronto soccorso, i suoi sintomi erano abbastanza gravi da giustificare un test. Seguiremo un altro medico per escludere qualsiasi altra cosa. Certo, ora la sua temperatura è diminuita e sta mangiando un po ‘, ma non è se stesso. Sono andato in diretta e ho detto che Sasha era malato. La gente voleva aggiornamenti, quindi li ho forniti. Pubblico belle foto dei miei figli e selfie casuali su IG, poi vado a lavorare a tempo pieno. Non inseguo il peso. Con sgomento della produzione e di altri, Sasha e io lavoriamo. Non abbiamo bisogno di fare acrobazie. Ci hanno chiesto di filmare da soli mentre ero malato non sapevamo cosa fare ma non abbiamo filmato nulla. 90 day fiancè è stato un capitolo divertente della nostra vita. Se vuoi seguire la mia famiglia dopo aver visto, bello. Bloccarmi senza conoscermi e dire che stiamo cercando di attirare l’attenzione è disgustoso. Il padre di mio figlio e i suoi fratelli sono malati, ho fatto quello che pensavo fosse il migliore. Questo è un momento spaventoso per tutti. Non prendeteci in giro

Emily quindi continua a prendersi cura di Sasha e spera che questo incubo finisca presto.

