A Temptation Island 2020 anche Valeria e Ciavy: lei follemente innamorata, lui non si sa

Il 2 luglio 2020 andrà in onda la prima puntata di Temptation Island ormai è ufficiale. E tra le coppie protagoniste ci sono anche Valeria e Ciavy. Ieri, dalle pagine ufficiali del programma di Canale 5 sono arrivati i nuovi video di presentazione delle coppie che si metteranno in discussione sull’isola dell’amore per l’edizione 2020 di Temptation Island. Tra gli altri ci saranno anche Valeria e Ciavy. Una coppia di persone non conosciute che parteciperanno a Temptation Island 2020 al fianco di coppie invece note, come quella di Antonella Elia e del suo fidanzato Pietro delle Piane…

Ma torniamo a Valeria e Ciavy. Dal video di presentazione si capisce che Valeria sa bene cosa vuole dalla sua relazione e non ha dubbi sul sentimento che prova per Ciavy. Il suo fidanzato invece, forse qualche piccolo dubbio ce l’ha!

TEMPTATION ISLAND 2020: CIAVY E VALERIA ECCO CHI SONO

Valeria si dice molto innamorata del suo fidanzato. “Lui è tutto per me” dice nel video di presentazione tra le lacrime. Spiega che vorrebbe tornare a essere quella coppia che un tempo era unitissima e che invece con il passare del tempo si è allontanata. Valeria è pronta anche a una convivenza ma a quanto pare il suo Ciavy no. E infatti nel video il prossimo protagonista di Temptation Island 2020 spiega che la sua fidanzata è pronta alla convivenza ma che lui continua a prendere tempo.

Si mette in gioco a Temptation Island perchè stare con tante belle ragazze intorno non sarà semplice e vuole capire se saprà o meno resistere alle tentazioni.

Sui social è stato già preso di mira dai fans di Temptation Island 2020 che stanno aspettando il suo primo errore. Lo aspettano al varco, come si suol dire. Regalerà soddisfazioni? Per il bene di Valeria speriamo proprio di no…I fans del programma tra l’altro, sono già a lavoro per scovare i profili social dei protagonisti e per scoprire anche i cognomi di Valeria e Ciavy ma per il momento, tutto tace!

Vi ricordiamo che la prima puntata di Temptation Island 2020 andrà in onda di giovedì. Si parte il 2 luglio 2020.

