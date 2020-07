90 giorni per innamorarsi-prima dei 90 giorni: Erika e Stephanie stanno ancora insieme?

Una nuova puntata di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni andrà in onda oggi 26 luglio 2020 su Real Time. Siamo arrivati al secondo appuntamento con l’edizione 2020 andata in onda negli Usa qualche mese fa e che arriva in Italia, quando già sono successe molte altre cose alle coppie protagoniste. Ed è per questo che possiamo già svelarvi quello che è successo anche Erika e Stephanie. Le due ragazze, se la memoria non ci inganna, sono le prime due protagoniste omosessuali dello show di TLC. E saranno protagoniste dell’edizione in onda in Italia in questi mesi. Come vedremo il viaggio per Stephanie per incontrare la sua amata non sarà facile. La ragazza infatti ha problemi di salute e ogni volta che si mette in viaggio, rischia di ammalarsi e di far aggravare le sue condizioni di salute. Ma questo non l’ha fermata. Stephanie ha voluto raggiungere Erika in Australia per incontrarla e capire se per loro, c’era un futuro. Ma come è finita tra le due?

90 GIORNI PER INNAMORARSI-PRIMA DEI 90 GIORNI,ERIKA E STEPHANIE STANNO INSIEME?

Le due ragazze, come abbiamo detto in precedenza, saranno protagoniste di questa edizione dello show di TLC, le vedremo anche nella puntata di oggi di Real Time. Il rapporto sarà caratterizzato da alti e bassi ma anche da quelle che per Stephanie, saranno bugie dette da Erika. A quanto pare la storia tra le due ragazze non avrà un lieto fine. Ma non sarà il solo tema trattato. Infatti Stephanie è partita per l’Australia senza dire a sua madre di essere bisessuale ed è per questo che una volta tornata a casa, deciderà di raccontare tutto.

Una volta tornata negli Usa, Stephanie dirà a sua madre che era strana nell’ultimo periodo perchè aveva una relazione con una donna e racconterà che il suo viaggio in Australia era per incontrare una ragazza.

Stephanie inoltre racconterà che con Erika le cose non sono andate bene, come si evince anche dai profili instagram delle due ragazze che hanno voltato pagina. La mamma di Stephanie sarà sorpresa dalla rivelazione, avendola sempre vista impegnata in storie con uomini.

