David e Lana 90 giorni per innamorarsi-Prima del 90 giorni, lei esiste davvero?

E’ iniziata la scorsa settimana la nuova stagione di 90 giorni per innamorarsi-prima dei 90 giorni, alla domenica sera su Real Time. E dalle anticipazioni, abbiamo visto che nella puntata in onda oggi 26 luglio 2020, una delle coppie protagoniste è quella formata da David e Lana. Lui è un uomo di una certa età, mentre Lana, bellissima e giovanissima, sembra essere una donna del mistero, troppo bella per David. Ma il caro americano, sembra essere disposto a fare qualsiasi cosa per lei, anche se, come capita spesso in queste storie, non l’ha mai vista! I due infatti si sono sentiti solo sul sito di incontri, non hanno mai neppure parlato al telefono. Non ci stupiamo ormai più sentendo queste storie. Non a caso, anche un’altra coppia protagonista di questa stagione di 90 giorni per innamorarsi, ha una storia simile. Parliamo di Yolanda e Williams, che non si sono mai visti di persona ma la donna è disposta ad andare nel Regno Unito per incontrarlo.

Anche David si è presentato per ben due volte all’appuntamento con Lana, in Ucraina, ma lei gli ha dato buca in due occasioni. Questo ovviamente porterà il pubblico di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni, a pensare che Lana non esista.

90 GIORNI PER INNAMORARSI-PRIMA DEI 90 GIORNI: LANA ESISTE?

Sarà questa la domanda che ci faremo, in attesa del primo fantomatico incontro tra i due. Possiamo dirvi che la bellissima bionda di cui David si dice innamorato, esiste davvero. Durante uno dei loro incontri, David si presenterà con una scatola in mano. Tutti penseranno che si tratti di un anello ma David, sembra essere molto più concreto. E infatti nella scatola avrà un cellulare. Si dice infatti stanco di sentire Lana sempre solo strane app e la vuole vedere in faccia, chiamandola quando meglio crede.

Per il momento quindi possiamo dirvi che Lana esiste e si paleserà e diventerà anche lei protagonista di questa stagione del reality in onda nell’estate 2020 su Real Time! Continuate a leggere le nostre anticipazioni nelle prossime settimane, vi racconteremo se i protagonisti dello show stanno ancora insieme o meno!

David e Lana 90 giorni per innamorarsi-Prima del 90 giorni, lei esiste davvero? ultima modifica: da