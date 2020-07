Williams di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni esiste davvero? Yolanda ci spera

Andrà in onda a partire da domani, 19 luglio 2020 su Real Time, la nuova edizione di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni. Il programma amatissimo negli Usa, ci porta ancora una volta in giro per il mondo a conoscere le coppie che si sono conosciute quasi sempre su alcuni siti di incontri e che si sono innamorate senza neppure essersi viste una volta. In questa stagione di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni, conosceremo anche la coppia formata da Williams e Yolanda. O meglio conosceremo solo lei, perchè del bellissimo uomo inglese, con un ristorante e tanta voglia di incontrare l’americana, non ci sono tracce, almeno per ora. Yolanda infatti, non ha mai visto, se non in foto, il suo Williams, cosa che da subito ha portato i suoi sei figli, a dubitare dell’esistenza dell’uomo che si mostra sui social media, tutto palestrato e sempre elegante. Per oltre sei mesi, Williams ha detto a Yolanda di avere il cellulare rotto e di non poter fare quindi video chiamate. Quando la donna lo ha raccontato ai figli, che non ne sapevano nulla, si è subito scontrata contro la loro diffidenza. La figlia più grande ha deciso di partire con lei per il Regno Unito, come vedremo nella prima puntata di 90 giorni per innamorarsi, in onda domani sera su Real Time. Ma in realtà, da quello che abbiamo capito leggendo di questa storia dai siti americani, il viaggio poi Yolanda non lo ha mai fatto.

90 GIORNI PER INNAMORARSI -PRIMA DEI 90 GIORNI: WILLIAMS ESISTE DAVVERO ?

I suoi figli, dopo aver saputo dell’esistenza di Williams, hanno iniziato a cercare on line le foto che usava da mandare a sua madre, e hanno scoperto che erano immagini che circolavano in rete, che non appartenevano realmente a lui. I figli di Yolanda hanno quindi dimostrato che Williams è un fake ma lei, che si fida solo del suo cuore, ha voluto continuare a credere all’amore…Ma non finisce qui…

90 GIORNI PER INNAMORARSI -PRIMA DEI 90 GIORNI: WILLIAMS HA MINACCIATO YOLANDA?

Da quanto si legge su uno degli ultimi articoli pubblicato negli Usa, il programma di TLC è molto seguito, sembra che Yolanda sia stata minacciata. In una mail infatti le si diceva che se non avesse mandato del denaro, alcune delle sue foto intime, sarebbero state pubblicate in rete. Ma neppure questo è servito per far capire alla donna che il baldo giovane che credeva di amare, era in realtà un truffatore. I figli di Yolanda l’hanno invitata a riflettere facendole capire che solo Williams aveva quelle foto ma lei, è ancora convinta, che l’account del suo uomo sia stato hackerato e che queste persone la stiano minacciando.

I figli di Yolanda hanno anche deciso di chiedere l’aiuto di un investigatore per dimostrare alla donna che Williams non esiste. Lei ha iniziato a credere che fosse un uomo nigeriano e non inglese come le aveva detto ma alla fine dello show, del suo fidanzato non sono state trovate tracce. A differenza di altri protagonisti di 90 giorni per innamorarsi, che alla fine in qualche modo, hanno anche solo visto in studio o in collegamento la persona che avevano conosciuto in modo virtuale, per Yolanda, almeno per il momento, non c’è stato modo di sapere nulla del suo Williams.

Williams di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni esiste davvero? Yolanda ci spera ultima modifica: da