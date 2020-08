Un post per Manila Nazzaro ed è il single Alessandro Usai che ha qualcosa da dire (Foto)

Alessandro Usai ha atteso che andasse in onda l’ultima puntata di Temptation Island per scrivere un post per Manila Nazzaro e per tutto colori che hanno partecipato a questa edizione, soprattutto i suoi compagni di viaggio (foto). Non ha nulla da temere la Nazzaro, il suo percorso nel reality di Canale 5 separata da Lorenzo Amoruso è stato perfetto, sono loro la coppia più amata e apprezzata di questa ultima stagione. Le parole che ha per lei il single che ha conosciuto a Temptation Island sono di puro affetto; è il suo grazie a una donna speciale. Alessandro Usai ha postato sul suo profilo Instagram la foto di un momento di gioco, che potrebbe facilmente essere scambiata per altro, per un errore, ma non lo è e chi ha seguito il programma lo sa bene. “Prometto Manila che se andrà in onda lo pubblicherò. Aspetta che faccio una faccia compiaciuta…”; e visto che sono di parola (oltre che “del mestiere”) la pubblico“.

IL SINGLE DI TEMPTATION ISLAND CONFERMA CHE MANILA NAZZARO E’ UNA PERSONA SPECIALE

“Grazie infinite per aver sopportato la mia pressione che ti ha portato al limite. Ma so che eri la persona più adatta per poter scherzare in quella maniera” Alessandro prosegue: “È stato un viaggio nei sentimenti anche per noi; un viaggio che ci fa tornare cambiati, un viaggio che ci ha aperto gli occhi su tante cose”. E’ un post ben diverso da quello degli altri tentatori o single che abbiamo visto e letto negli anni.

“Abbiamo trovato donne fidanzate che ci hanno fatto capire di cosa ha realmente bisogno e di cosa non ha bisogno una relazione sana. Ci hanno fatto capire che ci sono insicurezze difficilissime da superare e che la gelosia è possesso ed il possesso non è amore”. E’ molto tenero il suo messaggio che si conclude con un grazie nei confronti di chi ha organizzato tutto senza lasciare nulla al caso e poi un grazie ai suoi compagni di viaggio, Per lui nessuna delusione ma una esperienza che l’ha fatto crescere.