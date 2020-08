Ballando con le stelle 2020 Milly ufficializza il cast e svela le coppie

E’ tempo di riunioni, di fare il punto della situazione, di scendere in pista quando mancano ormai solo venti giorni al debutto! L’attesa è stata lunga ma alla fine è terminata: Ballando con le stelle 2020 arriverà presto in onda in prime time al sabato sera di Rai 1. Milly Carlucci aveva già ufficializzato il cast di questa edizione, con tutti i nomi dei protagonisti ma ieri sono stati resi noti anche gli accoppiamenti. Adesso quindi sappiamo chi ballerà con chi: quale maestro e quale vip scenderanno insieme in pista? Lo scopriamo con i nomi delle coppie che parteciperanno a questa edizione di Ballando con le stelle che si preannuncia davvero scoppiettante, e noi ce lo auguriamo perchè ci sarà davvero bisogno di sana distrazione.

BALLANDO CON LE STELLE 2020: TUTTE LE COPPIE DELL’EDIZIONE 15

Siamo giunti quindi all’edizione numero 15 di Ballando con le stelle e il 12 settembre si riapriranno le danze con i maestri e i vip pronti a scendere in pista. A dispetto di quello che sarebbe successo se il programma fosse andato in onda ad aprile, a settembre ci saranno tutte le misure precauzionali che permetteranno ai ballerini di abbracciarsi, toccarsi e regalare lo spettacolo della danza che di solito vediamo. In primavera al contrario, prendendo in considerazione l’ipotesi di andare in onda nonostante il coronavirus, si era pensato di scendere in pista ma di non toccarsi. Lo spettacolo ne avrebbe di certo risentito. E invece i maestri e i vip vivranno una sorta di quarantena che permetterà di azzerare il distanziamento sociale. Inoltre saranno sottoposti tutti a tampone, come ha spiegato Milly Carlucci. Lei stessa, come anche tutte le persone che lavorano al programma, lo faranno con cadenza settimanale, in modo da prevenire e scongiurare il peggio.

Ma torniamo alle coppie: chi vedremo scendere in pista insieme?

1. Barbara Bouchet ballerà con con Stefano Oradei

2. Antonio Maria Catalani scenderà in pista con con Tove Villfor

Questa sarà sicuramente una coppia da osservare da vicino, visto che sia il Catalani che la Villfor non sono molto conosciuti.

3. Rosalinda Celentano ballerà con Samuel Peron

4. Paolo Conticini scenderà in pista con Veera Kinnunen

5. Ninetto Davoli ballerà con Ornella Boccafoschi

6. Costantino Della Gherardesca sarà protagonista al fianco di con Sara Di Vaira

7. Per Elisa Isoardi uno dei maestri più vincenti di Ballando, Raimondo Todaro

8. Mykael Fonts sarà il maestro di Alessandra Mussolini

9. Per Lucrezia Lando invece ci sarà Gilles Rocca e di certo sarà invidiatissima

10. Lina Sastri invece ballerà con Simone Di Pasquale

11. Per Daniele Scardina ci sarà la grintosissima Anastasia Kuzmina

12. Tra i volti nuovi di Ballando Marco De Angelis ballerà con Vittoria Schisano

13. Tullio Solenghi ballerà con Maria Ermachkova

Questo il cast completo! L’appuntamento con la prima puntata di Ballando con le stelle è per il 12 settembre 2020 su Rai 1. Lo seguirete?

Ballando con le stelle 2020 Milly ufficializza il cast e svela le coppie ultima modifica: da