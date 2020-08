Ballando con le stelle 2020, Selvaggia Lucarelli conferma: Samuel Peron positivo al covid19, sarà sostituito?

Sono ore di grande agitazione nel mondo di Ballando con le stelle e di certo Milly Carlucci avrà i suoi grattacapi. Nel pomeriggio era circolata la notizia della positività di due protagonisti futuri del programma, il maestro Samuel Peron e la vip che farà coppia con lui, Rosalinda Celentano. Una notizia non confermata in modo ufficiale da nessuno, almeno fino a un’ora fa quando Selvaggia Lucarelli sui suoi canali social, ha confermato le indiscrezioni. La Lucarelli ha precisato che alcune delle notizie circolate in queste ore sono inesatte in quanto al momento, solo Samuel Peron è risultato positivo al covid 19. Anche Rosalinda Celentano ha fatto il tampone e, stando a quanto riferisce Selvaggia Lucarelli, sarebbe risultata negativa.

BALLANDO CON LE STELE 2020: SAMUEL PERON SARA’ SOSTITUITO?

L’attrice al momento quindi, nonostante i contatti con Samuel, non è risultata positiva anche se quasi certamente, nelle prossime ore, rifarà il tampone, in via precauzionale. La Lucarelli inoltre sottolinea che Samuel Peron, denominatore comune a chi è stato contagiato negli ultimi giorni, aveva fatto una breve vacanza in Sardegna. C’è anche da dire però che negli ultimi giorni, come si vede anche dalle sue pagine social, ha partecipato a diversi eventi. Lo vediamo ad esempio a Nepi, durante un Festival, sul palco senza mascherina. E senza mascherina a pochi centimetri da lui, anche Beppe Convertini, conduttore di C’è tempo per in onda ancora su Rai 1 in diretta al mattino.

Ma tornando a Ballando con le stelle 2020. Samuel essendo positivo, almeno per i prossimi 15 giorni non potrà allenarsi con Rosalinda Celentano. Questo significa che potrebbe avere a sua disposizione solo un paio di giorni prima della diretta. Che genere di affiatamento ci potrebbe essere? Sempre che bastino i 15 giorni, perchè se il tampone fosse ancora positivo alla fine di questo periodo, la quarantena per il maestro di Ballando, durerebbe ancora.

Cosa deciderà di fare Milly Carlucci, prenderà un altro maestro al posto di Samuel Peron? Tutto questo sperando anche che non ci siano stati altri contatti e quindi altri contagi, che metterebbero sicuramente in difficoltà la conduttrice di Ballando, a pochi giorni dalla partenza dell’edizione 15.