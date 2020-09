Contro Stefania Orlando l’ex marito Andrea Roncato: al GF Vip non la guarderà (Foto)

Il matrimonio tra Stefania Orlando e Andrea Roncato (foto) tanti anni fa non è finito nel migliore dei modi ma non aspettiamoci un chiarimento al GF Vip perché l’attore ha già negato la possibilità di un suo ingresso, anzi ha detto anche di peggio. Andrea Roncato non guarderà Stefania Orlando al Grande Fratello Vip, non ha alcuna intenzione di televotarla, non gli interessa andare in tv in questo modo, vorrebbe farlo per presentare un suo lavoro, un film, non per l’ex moglie con cui sembra non avere più alcun rapporto. Quindi, chi pensava già a un bel faccia a faccia tra Stefania Orlando e Andrea Roncato diretto da Alfonso Signorini dovrà rassegnarsi e seguire le altre coppie o ex coppie. Certo, il direttore di Chi potrebbe anche riuscire a fare cambiare idea all’attore. Al momento la sua posizione è chiara e l’ha confidata alla rivista Mio.

ANDREA RONCATO NON SEGUIRA’ STEFANIA ORLANDO AL GF VIP

Il loro matrimonio è durato due anni ma sono 23 anni che è finita, ognuno dei due ha un nuovo e importante amore. Roncato consiglia quindi di chiamare il marito di Stefania e non lui. A questo punto è lui ad accendere il gossip perché negandosi ancora prima che il reality inizi tutti si chiedono il perché di questa reazione.

Negli anni abbiamo letto più commenti di Stefania Orlando sul suo ex marito, tra le pagine del gossip abbiamo letto di tutto e Andrea Roncato dice che anche lui potrebbe raccontare delle cose ma non sembra intenzionato a farlo.

“Io non c’entro più niente con lei” ha tuonato l’attore aggiungendo che non la guarderà e non televoterà per lei. Crede anche che Stefania non possa raccontare niente di inedito sul loro matrimonio: “Potrà dire che non andavo bene come marito, ok. Io potrei raccontare molte cose, ma non l’ho mai fatto perché credo che siano fatti nostri. Se lei reputerà giusto raccontare di me, va bene, ma non andrei in tv a litigare. La dignità non ha prezzo”. Più chiaro di così.