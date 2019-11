Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi a Vieni da me, al matrimonio promesse speciali (Foto)

Il primo luglio Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si sono sposati, abbiamo già visto le foto del loro matrimonio ma a Vieni da me oggi vediamo le immagini, i momenti più belli di quel giorno speciale, le loro promesse così originali (foto). E’ timido Simone ma per amore di Stefania è in tv in diretta nel salotto di Caterina Balivo, è un musicista molto conosciuto, è il vero amore della showgirl e conduttrice che ricorda il matrimonio con Andrea Roncato ma lo mette in un angolo. L’amore vero lo riconosci quando lo incontri, quando lo vivi, questa la dichiarazione di Stefania a suo marito. Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi, il matrimonio tutti in bianco per esorcizzare il fatto che la sposa fosse in bianco: “Questo perché la sposa non era casta e pura. Tutte le mie bellissime amiche dello spettacolo e non sono venute in bianco e hanno realizzato questo nostro desiderio” spiega la sposa mentre continua a tenere la mano all’uomo che l’ha resa felice e che le ha fatto cambiare idea anche sul diventare mamma.

STEFANIA ORLANDO IL DESIDERIO DI DIVENTARE MAMMA A 52 ANNI

Le nozze in spiaggia, il rito della sabbia fatto da Rita Dalla Chiesa ma anche le promesse originali che gli sposi hanno espresso davanti a tutti. Dal parcheggio senza ansia al non addormentarsi sul divano mentre guardano il film scelto ma c’è anche la promessa sui selfie da pubblicare sui social e ancora la promessa di Stefania di non cambiare l’abito più di tre volte prima di uscire di casa e così via. Promesse che fanno sorridere ma che oggi confessano non sono andate a buon fine, tutto è rimasto come prima.





Tra temi leggeri e quelli più importanti la Orlando parla del desiderio di diventare mamma: “Prima non ho mai sentito il desiderio né forte né leggero di diventare mamma ma al matrimonio quando mia nipote ci ha portato le fedi è scattato qualcosa e ho pensato anche a Simone che è più giovane di me di 9 anni e che magari vorrebbe avere un figlio”. Stefania Orlando si riferisce a una gravidanza naturale, si dà un limite però, non accenna a nessun aiuto dalla medicina ma lascia intendere che ci stanno provando a diventare genitori: “Non lo cerchiamo ma nemmeno lo evitiamo”.