Stefania Orlando mamma a 52 anni, dopo il matrimonio c’è un altro desiderio (Foto)

Stefania Orlando è appena diventata la signora Gianlorenzi sposando il suo Simone e dopo un sogno realizzato aggiunge un altro desiderio che sorprende tutti (foto). Stefania Orlando vuole diventare mamma, desidera avere un figlio e non è per i suoi 52 anni che siamo sorpresi ma perché è la prima volta che confida di desiderare una gravidanza. L’istino materno è stato sempre distante dalla showgirl che dopo il suo secondo sì per la prima volta ha sentito forte l’emozione di volere essere mamma. E’ consapevole che nonostante non sia mai troppo tardi per sognare tocca adesso a madre natura decidere. Il matrimonio di Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi con rito civile è stato un momento bellissimo non solo per gli sposi ma per tutti gli invitati. A pochi passi da Roma sulla spiaggia di Maccarese con tanti vip e le persone a loro più care, Stefania e Simone si sono sposati coronando un sogno dopo ben 11 anni di vita insieme.

STEFANIA ORLANDO NON E’ PIU’ UNA RAGAZZINA MA ADESSO SOGNA DI DIVENTARE MAMMA

Lei 52 anni, lui 42 ma c’è stato un momento preciso in cui la Orlando ha avvertito un’emozione forte e lo ha raccontato alla rivista Chi: “Negli anni ho raccontato più volte di non aver mai avuto l’istinto materno. Ho parlato dei miei amici a quattro zampe e dell’amore incondizionato che ho riversato su di loro, ma nel giorno delle nozze, mentre mia nipote Greta portava le nostre fedi, ho provato una strana sensazione. Come se tutto a un tratto si fosse svegliato un istinto che, onestamente, non ho mai avuto, e la cosa ancor più strana è che, dalla sera delle nostre nozze, non ho mai smesso di pensarci”.

Ne ha parlato subito con suo marito e Simone ha accolto felice l’idea. Il sogno è bellissimo e non è detto che non possa diventare realtà: “Ora non so cosa accadrà e nemmeno cosa madre natura deciderà per noi, ma sento che forse è arrivato il momento”.

