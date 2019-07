Stefania Orlando sposa meravigliosa: matrimonio in spiaggia con Simone Gianlorenzi, il sogno si è avverato (Foto)

E’ l’anno dei matrimoni vip e Stefania Orlando è la sposa più bella tra tutte, non c’è dubbio che il suo matrimonio in spiaggia con Simone Gianlorenzi sia al momento il più romantico (foto). In un solo mese quest’anno abbiamo già visto le foto degli album di nozze di tanti sposi vip ma il matrimonio di Stefania Orlando e del chitarrista Simone Gianlorenzi fa sognare più di tutti gli altri. Abito da sposa bianco per la showgirl che ha detto il suo secondo sì a 52 anni, ma anche lo sposo era in bianco così come tutti gli invitati alle nozze. La sposa aveva anticipato che non voleva essere l’unica in abito candido e che aveva chiesto a tutti di indossare il total white. E’ stata accontentata ma in realtà tutto il matrimonio è stato perfetto. Dopo 11 anni d’amore Stefania e Simone si sono scambiati la promessa di non lasciarsi e sulla spiaggia di Maccarese, a Roma, il tramonto è stato la cornice perfetta.

IL MATRIMONIO DI STEFANIA ORLANDO SULLA SPIAGGIA DI MACCARESE

Che importa se il secondo matrimonio non prevede il classico abito da sposa. Le prime nozze con Andrea Roncato non sono andate come lei aveva immaginato ma con Simone, che ha 43 anni, è tutto un altro amore.

LE AMICHE VIP DELLA SPOSA DA RITA DALLA CHIESA AD ADRIANA VOLPE, ECCO COSA HANNO INDOSSATO

Tantissime le amiche vip presenti alle nozze in spiaggia ma la più bella di tutte ovviamente era la protagonista. Stefania Orlando raggiante con un abito dalla gonna ampia e il bustino luccicante, come promesso il suo vestito sembrava una nuvola ma senza eccessi, semplicemente perfetta. Capelli sciolti e al calar del sole, vicinissimi al mare, bouquet con un tocco di lilla, unico colore permesso ripreso anche sulla torta, hanno coronato il loro sogno più bello.

Stefania Orlando sposa meravigliosa: matrimonio in spiaggia con Simone Gianlorenzi, il sogno si è avverato (Foto) ultima modifica: da