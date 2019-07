Al matrimonio di Stefania Orlando tante amiche vip, tutte in bianco come desiderava la sposa (Foto)

Stefania Orlando sposa meravigliosa: matrimonio in spiaggia con Simone Gianlorenzi, il sogno si è avverato (Foto). Il matrimonio di Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi è forse la festa con più invitate vip e tutte amiche della sposa, tutte rigorosamente in bianco, come richiesto dalla showgirl (foto). Meravigliosa la Orlando in abito da sposa effetto nuvola. Romantica e sensuale al tempo stesso e con le dosi giuste, e a farle da cornice perfetta con il loro entusiasmo e gli abiti total white le amiche e colleghe vip. Monica Setta, Rita Dalla Chiesa, Angela Melillo, Catena Fiorello, Fiordaliso, Matilde Brandi, Patrizia Pellegrino, Fanny Cadeo, Alessia Fabiani, Antonella Elia, Manila Nazzaro, Adriana Volpe ed altre ancora, davvero Stefania Orlando è amatissima e in spiaggia tutte hanno mostrato l’affetto per lei che bellissima ha detto sì al suo compagno, il chitarrista che la rende felice già da ben 11 anni. Ospite d’onore anche la cagnolina, ovviamente in abito bianco. Se Stefania Orlando anche in seconde nozze ha scelto di indossare l’abito bianco, come si sono vestite, che modelli white hanno scelto le invitate vip?

LE INVITATE VIP ALLE NOZZE DI STEFANIA ORLANDO E SIMONE GIANLORENZI

52 anni lei, 43 lui ma questo è davvero solo un dettaglio perché insieme sono una coppia che non conosce dubbi e adesso sono diventati marito e moglie. Torniamo al dress code richiesto per il matrimonio, sappiamo bene che era il total white e Stefania Orlando aveva concesso solo pochissimi dettagli in oro o argento. Tutto rispettato dalle sue amiche ma ovviamente ognuna ha scelto lo stile più adatto. Party sempre in spiaggia e tutti hanno apprezzato molto le infradito.

Qui l’abito da sposa di Stefania Orlando , il meraviglioso matrimonio in spiaggia

“Per non sentirmi l’unica ho chiesto a tutti gli invitati di presentarsi vestiti di bianco. In caso contrario… li caccerò subito!” la dolce minaccia della sposa, così anche la band non ha esitato e ha scelto il total white per il matrimonio più romantico.

Al matrimonio di Stefania Orlando tante amiche vip, tutte in bianco come desiderava la sposa (Foto) ultima modifica: da