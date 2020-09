Grande Fratello VIP 2020: Patrizia De Blanck insulta Tommaso Zorzi

Non c’è stato nemmeno il tempo di ambientarsi nella nuova casa del Grande Fratello VIP 2020 che già è scoppiata la prima lite di questa quinta edizione del reality di Canale Cinque. Protagonisti di questo scontro immediato sono stati l’influencer Tommaso Zorzi e la contessa Patrizia De Blanck. La cosa incredibile di questo accaduto è che lo scontro verbale fra i due è nato dopo pochi secondi dall’ingresso in casa della “contessa del popolo”.

La donna, infatti, era stata accolta sul red carpet esterno alla casa e successivamente portata a visitare il pied – à – terre: una camera da letto singola e confortevole che accoglierà Patrizia De Blanck durante le ore di sonno notturne. Lasciata questa stanza, la contessa è entrata in casa e si è subito scontrata con Tommaso Zorzi… Ecco come sono andati i fatti.

Abbandonata la stanza segreta, a Patrizia De Blanck è stato concesso di entrare nella casa per fare la conoscenza con gli altri “vipponi” già entrati in gara. La donna ha iniziato a presentarsi con i primi coinquilini fin quando non le si è presentato davanti Tommaso Zorzi. Apriti cielo!

“Ah, tu sei quello che sparla di me perciò non ti saluto” ha subito sentenziato Patrizia De Blanck, spostando la mano testa di Tommaso Zorzi. “Eh, ma tanto io l’ho letto il pezzo che hai fatto…” ha rimarcato la donna, iniziando così a scucire i primi dettagli di questa sua antipatia nel confronti dell’influencer.

Patrizia De Blanck si riferisce, ovviamente, alle recenti dichiarazioni rilasciate alla stampa da Tommaso Zorzi proprio sulla contessa. “No, tu sparli… Dici cose di me senza conoscermi e dai degli asserti che non esistono perciò non ti saluto“. Fra le cattiverie incriminate ci sarebbe una affermazione rilasciata al settimana Chi in cui Zorzi aveva dato della “contessa decaduta” alla De Blanck.

Zorzi prova un riavvicinamento chiedendole spiegazioni su quanto stesse affermando: “Io l’ho letto quello che hai detto di me. Io sono una da Gattopardo? E chi era quella del Gattopardo? Io sarò pure caduta ma non sono contessa decaduta. Non l’hai detto tu? E allora chiediamo ad Alfonso (Signorini, ndr) visto che è uscito su Chi. Ma come? Prima rilasci le interviste e poi scrivono cose diverse da quelle che dichiari? E poi nemmeno mi conosci! Dici che mi hai conosciuta al Caminetto… Ma io ci andavo trent’anni fa che tu neanche eri nato!“. E ancora: “Tutte c*zzate immani! Perciò a te non ti saluto”.

Alfonso Signorini interviene provando a calmare gli animi della e Blanck, ma il suo intervento non fa altro che fomentare l’animo fumantino della concorrente: “Io decaduta, poi? Io sono caduta perché sono mezza dolorante ma decaduta… non mi pare di esser decaduta, str*nzo!” aggiunge, sempre rivolgendosi a Tommaso Zorzi.