Parte il Grande Fratello VIP 5: doppio appuntamento e ingressi scaglionati

Si parte, il palinsesto di Canale 5 si riaccende anche in prima serata e lo farà per due giorni a settimana con il Grande Fratello VIP 5. Il reality show condotto da Alfonso Signorini con Antonella Elia e Pupo nel ruolo di opinionisti, prenderà il via lunedì 14 settembre 2020 e tornerà poi al venerdì per la seconda puntata. Due appuntamenti fissi per tutta la quinta edizione come ha spiegato Signorini nello studio di Verissimo.

E non potevano quindi mancare le anticipazioni della prima puntata, in onda appunto domani, 14 settembre 2020 su Canale 5. La prima importante considerazione da fare è che tutti i vip di questa edizione, entreranno scaglionati, non tutti insieme nella stessa puntata. Vediamo quindi cosa accadrà.

GRANDE FRATELLO VIP 5 ANTICIPAZIONI : DOPPIO APPUNTAMENTO

Lunedì sera quindi, faranno il loro ingresso nel loft di Cinecittà: Elisabetta Gregoraci, Fausto Leali, Enock Barwuah, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Flavia Vento, Matilde Brandi, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli.

Ma il cast del Grande Fratello VIP 5 sarà al completo solo quando entreranno anche gli altri vip che varcheranno la soglia della porta rossa il 18 settembre 2020. Venerdì sera quindi vedremo: Stefania Orlando, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

DOVE VEDERE IL GRANDE FRATELLO VIP 5

Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (dal lunedì al venerdì alle 13.40 e tutti i giorni alle 24.40).

La quarta edizione del Grande Fratello VIP, prima che gli italiani fossero forzatamente costretti a stare in casa, non aveva registrato grandi ascolti. Tutto era invece cambiato quando tra aprile e maggio quando la platea televisiva era aumentata e gli ascolti avevano superato la media registrata nei mesi precedenti. Come andrà questa quinta edizione? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni, quando avremo a disposizione anche i dati auditel delle due serate!

