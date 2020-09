Grande Fratello VIP 5 ascolti: Alfonso Signorini prova ad accendere il prime time di Canale 5

Non sarà un esordio semplice, in termini di ascolti, quello del Grande Fratello VIP 5. Rai 1 ha infatti deciso di giocare un asso, le repliche del Commissario Montalbano capaci di interessare sempre oltre 4-5 milioni di spettatori. Un osso duro da battere, nonostante di repliche, il pubblico ne abbia viste anche parecchie in questa strana estate. Ma la Rai ha deciso e schiera il commissario nato dalla penna di Zingaretti al lunedì contro il GF VIP 5 e al martedì contro A star is born: sarà una tattica vincente? Lo scopriremo solo questa mattina, per la prima sfida, con i dati auditel che ci riveleranno come è andato lo scontro in prime time il 14 settembre 2020 tra la prima puntata del Grande Fratello VIP 5 e le repliche di Montalbano.

In realtà si è trattato solo di una breve sovrapposizione, visto che la prima puntata del Grande Fratello VIP 5 è andata in onda fino all’una e trenta passata, cosa che ancora riteniamo davvero assurda. Un reality non può avere questa durata, ma è un discorso che facciamo ormai da anni, e che sinceramente, è diventato persino noioso. Del resto se la prima serata continua a partire alle 21,40 non ci si può aspettare altro. Che peccato….

A parte queste considerazioni, sarà sicuramente interessante conoscere i dati auditel relativi alla serata del 14 settembre 2020 per capire anche se il pubblico è tornato davanti alla tv. Fino a oggi gli ascolti non sono stati particolarmente interessanti anche perchè non tutte le scuole sono partite, non tutti sono tornati a lavoro, fa ancora molto caldo e il clima estivo che si respira, allontana il pubblico dalla tv. I veri bilanci si potranno fare certamente più in là ma intanto, i dati di questa prima sfida in prime time, restano comunque molto attesi.

Canale 5 ha vinto la prima serata del sabato sera grazie a Tu si que vales, nn accadeva da oltre due settimane. Vorrebbe provare a fare il colpaccio anche con il Grande Fratello VIP ma la missione, per Alfonso Signorini, è parecchio complicata.

GRANDE FRATELLO VIP 5 ASCOLTI PRIMA PUNTATA: I DATI DEL 14 SETTEMBRE 2020

In attesa dei dati auditel relativi a questa serata, possiamo dire che la prima puntata del GF VIP 5 è stata meno noiosa di molte altre. Ora bisognerà capire se Alfonso Signorini lascerà il giusto spazio ai concorrenti che hanno sicuramente molto da dire e che potrebbero creare delle dinamiche interessanti, oppure se si concentrerà sulle trame studiate a tavolino, che non sempre convincono il pubblico, vedremo. Al momento la scelta di Antonella Elia è risultata meno imbarazzante di quella di Pupo, che davvero regala momenti imbarazzanti dicendo cose che in tv, non si dovrebbero neppure pensare…

La prima puntata del GF VIP 5 è stata vista da 2.833.000 di spettatori, pari al 18,99% con partenza alle 21,40 e fine all’1, 35.

Vediamo i dati delle edizioni precedenti:

GFVip1 3.844.000 21,62%

GFVip2 4.490.000 24,53%

GFVip3 3.341.000 20,95%

GFVip4 3.404.000 20,16%

Risultato un tantino sotto le aspettative probabilmente ma come detto, è ancora presto per fare un bilancio. Purtroppo la decisione di far durare le puntate così tanto ormai, non aiuta neppure in share, visto che il debutto è inferiore, anche per share, a quello della quarta edizione.