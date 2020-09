Piccolo giallo al GF VIP 5: Matilde Brandi in crisi con il compagno? La rivelazione

Matilde Brandi è una delle protagoniste di questa quinta edizione del Grande Fratello VIP. E’ entrata in casa con la sua energia dirompente, a poche ore dalla diretta la vediamo mentre prova a insegnare ai maschietti la presa ad angelo…Ma di lei si parla da qualche ora sui social anche per un altro motivo. Una sorta di piccolo giallo dentro e fuori la casa del Grande Fratello VIP 5. Matilde e il suo compagno sono in crisi? Tra i due c’è una separazione avvenuta prima che la Brandi entrasse nella casa del reality^ Matilde nel video di presentazione ha parlato del suo compagno e delle sue figlie quattordicenni e quando si è presentata anche in casa ai concorrenti ha detto di essere impegnatissima. “Io sono sposata, con figli” ha detto quando Signorini le presentava Andrea Zelletta. In realtà Matilde e il suo compagno Marco, non si sono mai sposati ma pare che non stiano neppure più insieme.

MATILDE BRANDI SINGLE O ANCORA IMPEGNATA?

Sui social circolerebbero dei video che mostrerebbero una diretta fatta da una delle due figlie di Matilde che noi non abbiamo visto, per cui non possiamo assicurarvi che l’indiscrezione sia corretta. In ogni caso pare che la figlia di Matilde abbia commentato direttamente la fine della storia tra Marco e la Brandi parlando comunque di un rapporto molto sereno.

La ballerina nella casa aveva detto: “poi ho un compagno e anche se la nostra relazione va avanti tra alti e bassi innamorarmi di nuovo non è la mia priorità”. Forse in questo momento ci sono più bassi che alti?

A proposito del suo ingresso nella casa del GF VIP 5, Matilde, intervistata da DiPiù, aveva dichiarato: “lui è molto diverso da me. Non lavora nel mondo dello spettacolo. E’ un uomo molto serio, quindi chiaramente non approva la mia scelta. Però, mi lascia fare, come sempre. Alla fine ho deciso io. Marco, comunque, è un bravissimo padre. È molto presente, quindi sono tranquilla. So che le ragazze sono in buone mani”.

Sarà Matilde prima o poi a chiarire meglio questo aspetto? Una delle sue figlie avrebbe detto che da qualche tempo i suoi genitori non vivono nella stessa casa. Ma ripetiamo: non abbiamo visto direttamente questo video, è una segnalazione che arriva da alcuni lettori sui social. Corrisponderà al vero?