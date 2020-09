Matilde Brandi sincera confessa la sua paura nella casa del Grande Fratello Vip (Foto)

In tanti sono già pazzi della sincerità con cui Matilde Brandi ha parlato della sua più grande paura nella casa del Grande Fratello Vip (foto). La ballerina e showgirl teme che non riuscirà ad andare in bagno perché è un problema che vive già nella sua quotidianità. Vivere nella casa più spiata d’Italia pensa potrebbe rendere tutto più complicato. Matilde Brandi è serena nel lasciare le sue figlie con il papà perché è sempre stato molto presente e attento, quindi si concentra su se stessa ed è pronta già a rivelare le sue paure. Fa sorridere la semplicità della bellissima Matilde Brandi che intanto ha già fatto il tampone e ha già preparato le valigie. E’ alla rivista Di Più che la Brandi ha confidato il suo problema con il bagno o meglio con il suo intestino aggiudicandosi così una bella fetta di pubblico che comprenderà subito il suo disagio.

MATILDE BRANDI TEME IL BAGNO NELLA CASA DEL GF VIP

“Purtroppo non sono molto regolare nell’andare in bagno e quindi temo che in quel senso avrò qualche problema” facile che tanta sincerità finisse al centro delle anticipazioni del reality show di Alfonso Signorini. Siamo abituati a vedere le showgirl sempre così perfette dimenticando che sono identiche a tutte le altre donne, almeno per certe cose.

A fare il tifo per lei ci sarà di certo la famiglia, le figlie Sofia e Aurora, ma anche suo marito Marco che però non è così d’accordo con il suo ingresso nella casa di Cinecittà: “Lui è molto diverso da me. Non lavora nel mondo dello spettacolo. È un uomo molto serio, quindi chiaramente non approva la mia scelta. Però, mi lascia fare, come sempre”.

Manca ormai poco alla prima puntata del Grande Fratello Vip e ne vedremo delle belle.