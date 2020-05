Matilde Brandi l’addio al padre senza un funerale e gli ultimi giorni, un dolore che fa piangere (Foto)

Matilde Brandi a Vieni da me oggi ha provato a non piangere ma più volte non è riuscita a trattenere il dolore e le emozioni mentre raccontava di suo padre che è andato via durante l’emergenza sanitaria (foto). Il suo babbo, come lo chiama lei, non è morto a causa del coronavirus, aveva un tumore scoperto pochi mesi prima. Anche per lui come per tante altre persone non è stato possibile un funerale, è un peso che Matilde Brandi porta dentro, anche se è riuscita a fare benedire la bara. Suo padre poco prima di morire ha potuto ricevere l’estrema unzione, perché la finestra della sua camera affacciava sul giardino e il prete è rimasto a distanza. Avrebbe voluto accompagnarlo nel suo ultimo viaggio ma era proibito celebrare i funerali; oggi pensa che avrebbero potuto farlo, in forma privata, solo la famiglia. E’ questo immenso dolore che l’accomuna ai familiari di chi ha perso un proprio caro a causa del coronavirus o nel periodo del lockdown. E’ serena perché è riuscita a stare con lui fino alla fine, perché i suoi fratelli e le mogli si sono occupati di lui, hanno fatto tutto il possibile. Desidera condividere tutto questo con chi non ha potuto abbracciare un proprio caro, non ha potuto tenergli la mano.

MATILDE BRANDI L’ANNO SCORSO LA MORTE DELLA MAMMA, OGGI SI SENTE SOLA

Un anno fa era nello stesso studio per raccontare di sua madre andata via dopo una lunga malattia, aveva l’alzheimer. Oggi piange per entrambi mentre scorrono le immagini della loro vita, tutti insieme. Si sente sola, usa la parola orfana perché è così anche quando si è adulti. Ci sono suo marito e le figlie ma si è chiuso un cerchio della sua vita.

Pensa ancora al funerale che il papà non ha potuto avere, però Matilde è riuscita a fare in modo che il prete benedicesse la bara. “Siamo passati con il carro funebre davanti alla chiesa e il prete ha benedetto la bara”. Ha però un altro dispiacere, lo racconta con molta semplicità, ricorda che due giorni prima che il padre andasse via gli stava mostrando le foto delle sue figlie che purtroppo non poteva vedere, lui l’ha fermata e Matilde pensa che forse ha sbagliato perché in quel momento ha capito che stava finendo tutto.