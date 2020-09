Grande Fratello VIP 5: Fausto Leali squalificato, in casa lo difendono dalle accuse

Dopo la comunicazione ufficiale apparsa nel primo pomeriggio sulle pagine social di Grande Fratello VIP 5 era abbastanza scontato che il programma avesse preso provvedimenti sulla condotta tenuta da Fausto Leali nel corso delle sue prime (e ultime) due settimane nella casa di Cinecittà.

E difatti, dopo aver preso molto alla larga l’argomento, intorno alle ore 23:00 di lunedì 21 settembre 2020 è arrivata ufficialmente la squalifica. La decisione presa dal Grande Fratello VIP 5 nei confronti del cantante non ha ricevuto assenso da parte di tutti gli altri concorrenti in gara; alcuni hanno persino preso le difese di Leali. Ma come sono andati esattamente i fatti?