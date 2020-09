Grande Fratello VIP 5, Mario Balotelli fulmina in diretta Fausto Leali: ecco cosa ha detto

Oltre al verdetto sulla condotta tenuta da Fausto Leali nel corso delle ultime due settimane, nella puntata di lunedì 21 settembre 2020 di Grande Fratello VIP 5 abbiamo assistito anche ad una imprevista sorpresa fatta ad Enock Barwuah. Il giovane che non ha vissuto proprio una settimana facile è stato rallegrato in puntata da una video-chiamata fatta in diretta televisiva con suo fratello Mario Balotelli.

L’ex calciatore del Brescia ha avuto un affettuoso scambio con suo fratello Enock in collegamento da casa sua e non si è risparmiato su due argomenti caldi: le affermazioni di Fausto Leali e la sua presunta relazione con Dayane Mello. Ecco cosa ha dichiarato…

Balotelli al Grande Fratello VIP: ‘Su Leali non avrei reagito come te’

A proposito dell’uso della parola “n*gro” da parte di Fausto Leali, Mario Balotelli ha espresso il suo lapidario parere a suo fratello Enock: “Riguardo a quello che è successo… Mi hai scioccato. Io non avrei reagito così e tu sei stato un signore […] Io e la mia famiglia abbiamo sofferto molto per questo. La reazione che mi viene quando succedono queste cose non si può raccontare in televisione” – dice sorridendo, poi aggiunge – “Di razzisti nel momento non ce ne sono neanche così tanti. Il problema è l’ignoranza. Perché questa è ignoranza che purtroppo sta crescendo…”.

Senza peli sulla lingua, Mario Balotelli si rivolge direttamente a Fausto Leali: “Non giudico le persone che non conosco. Di sicuro hai avuto una uscita non buona. E dire che quella parola si può usare la vedo come una cosa da ignorante che da razzista. Fausto, io credo davvero che tu non sia razzista ma resta comunque un gesto grave. Tutto qua“.

Balotelli al Grande Fratello VIP: ‘Dayane Mello? No comment

Se sul caso Fausto Leali, Mario Balotelli è stato molto loquace, il calciatore non è stato così ricco di argomentazioni quando Antonella Elia gli ha chiesto un commento sulla concorrente Dayane Mello su cui circolano rumor di una presunta relazione.

Il calciatore si è sostanzialmente chiuso dietro un no comment, rivelando però che la conosce e che le porge i suoi migliori saluti. Come mai così tanto riserbo?