Massimiliano Morra vicino a Guenda Goria? Adua non la prende benissimo

Adua del Vesco è fidanzata. Lo ha detto più volte e lo ha ribadito sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP 5. Ma da quando il reality è iniziato i fans del GF VIP hanno iniziato a notare che forse tra Adua e Massimiliano, c’è qualcosa di non detto che va oltre alle parole. Un sentimento che non si è mai spento? I due si sono riavvicinati ma ieri sera è successa una cosa inattesa che ha fatto scatenare i tantissimi fans del reality che fanno il tifo per Adua e Massimiliano ( che tra l’altro sono fidanzati per cui dovrebbero stare ben distanti).

Chi segue il reality sa bene che Massimiliano è molto timido e che non si sbilancia molto tra baci e abbracci a differenza degli altri maschietti che sono più propensi alle smancerie. Ma ieri sera, Morra si è avvicinato a Guenda Goria, tra loro sembra esserci un bel feeling. Nulla di diverso dall’amicizia, da quello che si è visto in tv ma questo avvicinamento, ha fatto in qualche modo ingelosire Adua che ha fatto anche notare il tutto spiegando che forse l’attuale fidanzata dell’attore, dovrebbe essere gelosa di Guenda, non di lei…

MASSIMILIANO MOTTA E GUENDA GORIA C’E’ DEL TENERO?

Massimiliano e Guenda si sono molto avvicinati e hanno passato la serata a letto, insieme ad altri, tra un grattino e una coccola. Morra ha più volte accarezzato i capelli della figlia di Maria Teresa, si è avvicinato a lei. E c’è stato anche in altre occasioni della giornata una sorta di avvicinamento. Tutto questo ha provocato delle reazioni diverse sui social. C’è chi fa spudoratamente il tifo per un ritorno di fiamma tra Adua e Massimiliano, e quindi se la prende con Guenda che sarebbe la terza incomoda. E poi c’è la fazione che invece tifa unicamente per Massimiliano e che crede che Adua sia ancora “sotto un treno” per l’attore e che per questo sia così gelosa…

Vedremo cosa succederà senza però dimenticare che entrambi sono felicemente fidanzati. Non a caso la ragazza di Massimiliano, continua via social a fargli dediche d’amore, proprio perchè non avrà notato nulla di scandaloso nel rapporto tra il suo fidanzato e Guenda.