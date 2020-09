La verità di Gabriel Garko al GF VIP 5: Gabriele Rossi lo appoggia

In questi anni quante volte si è letto sui giornali delle relazioni di Gabriel Garko con sue bellissime colleghe? Altrettante volte si è insinuato che tutte queste relazioni non fossero reali. Da quella con Manuela Arcuri a quella con Eva Grimaldi passando alla sua ultima storia conosciuta, quella con Adua Del Vesco. In molti hanno insinuato che non ci fosse amore, ma solo la copertina da fare, per celare altro. Amori travagliati di Gabriel che in realtà, a detta di molti, sarebbe stato innamorato di persone che mai venivano mostrate sulle riviste patinate. E quante volte Gabriel si è sentito chiedere se fosse gay, se davvero fosse stato fidanzato con tutte queste donne che per anni sono state immortalate al suo fianco? Ecco forse oggi, dopo le parole di Adua del Vesco e Massimiliano Morra nella casa del Grande Fratello VIP 5, ci sarà la possibilità di Gabriel di dire anche la sua di verità. Ha deciso finalmente di raccontare quanto ci fosse di vero e quanto anche nella sua vita privata fosse una fiction? Almeno quella che si mostrava sui giornali.

Da tempo si mormora su una sua possibile relazione con l’attore e amico Gabriele Rossi che tra l’altro, anche lui, ricorderete, è uno degli attori che deve il successo alle fiction Ares. Ed è proprio Gabriele Rossi a commentare il messaggio di Gabriel, sottolineando che finalmente, la verità verrà fuori.

Ma qual è questa verità di cui tutti parlano? C’era qualcuno nell’agenzia di cui tutti questi attori facevano parte, legata alla Ares ( da qui l’Ares Gate) che non gradiva che si parlasse di storie d’amore diverse da quelle progettate a tavolino?

LE PAROLE DI GABRIEL GARKO A POCHE ORE DAL SUO INGRESSO IN CASA

Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire… Sono sicuro che molta gente giudicherà… Sono sicuro che tante persone non capiranno…. E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura… Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità…

Sotto il messaggio di Gabriel anche quello di Gabriele Rossi:

C’era una volta la Verità, che dopo tanto girovagare…trovò il sentiero della Giustizia.

Cosa succederà quindi nella puntata di questa sera? Gabriel Garko confermerà le parole di Adua e Massimiliano ? Una cosa è certa: questa edizione del Grande Fratello VIP era iniziata nel modo giusto, nel senso che si dava importanza ai concorrenti e alle storie. L’ingresso di Garko, qualora vertesse su questa tematica, sarebbe interessante dal punto di vista degli ascolti ma sposterebbe l’attenzione da quello che succede in casa; probabilmente sarebbe stato più corretto ascoltare le parole di Gabriel in un altro programma, ma vedremo questa sera, solo dopo potremo giudicare.