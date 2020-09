Gabriel Garko sbarca al Grande Fratello VIP 5 ma è giallo sull’Ares Gate

Gabriel Garko sarà tra i protagonisti della quarta puntata del Grande Fratello VIP 5. Nella diretta di oggi, 25 settembre 2020 l’attore sarà alla corte di Alfonso Signorini. Ma per quale motivo? Per parlare della sua storia con Adua del Vesco? Per salutare Massimiliano e Adua, suo ex colleghi e amici? Oppure per provare a fare luce, dando anche la sua di testimonianza, su tutto quello che è successo in questi giorni, e su quello che ormai da tutti viene definito l’Ares Gate? E’ davvero molto improbabile che in prima serata vengano fatti nomi e vengano dati dettagli ma Garko, come è stato fatto anche da Massimiliano e Adua, potrebbe a suo modo raccontare una esperienza vissuta, senza puntare il dito contro qualcuno, ma solo provando a spiegare che cosa succedeva davvero.

GABRIEL GARKO SBARCA AL GRANDE FRATELLO VIP 5: LE NEWS

Lo ha fatto anche Francesco Testi, altro attore che ha fatto parte del gruppo di quelli della Ares, anche lui protagonista di fiction di successo con Garko, Adua e Massimiliano Morra. Testi dai social ha provato a raccontare cosa succedeva, specificando che non vuole sentir parlare di setta, perchè setta non era. C’erano delle regole si, di chi entrava a far parte di questa agenzia. Ma nessuno puntava la pistola contro la tempia degli attori che accettavano senza costrizioni i dettami imposti.

Ecco forse Gabriel Garko potrà dare il suo di punto di vista anche se bisognerà fare attenzione a nomi e cognomi, qualora si scelga di parlare di questa vicenda. Stando a quanto si legge su Dagospia, tra l’altro, Mediaset avrebbe ricevuto una diffida da parte di una delle persone coinvolte in questa storia.

Altra cosa certa è che Alfonso Signorini ha la necessità, soprattutto al venerdì sera, di risollevare gli ascolti del programma di Canale 5 per cui l’Ares Gate che tanto infiamma sui social, potrebbe sbarcare anche in prime time. Vedremo.