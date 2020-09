Guenda Goria in crisi al GF VIP 5 per colpa di mamma Maria Teresa: diventerà una concorrente separata?

Se ne sta parlando molto nelle ultime ore e se n’è parlato tanto anche nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 28 settembre 2020. Guenda Goria e Maria Teresa Ruta sono un unico concorrente al momento ma sono completamente diverse. E la nomination, arrivata nel corso della quinta puntata del programma, ha messo in crisi Guenda. Maria Teresa, su domanda diretta in puntata, ha dichiarato che lascerebbe giocare in casa da sola sua figlia senza problemi, se le venisse chiesto. Al momento però sono due persone e un unico concorrente cosa che, sembra parecchio penalizzare la ragazza. Maria Teresa infatti è un personaggio parecchio ingombrante. Non a caso, con Franceska immune, la nomination per lei e per Guenda è subito arrivata.

“Tra me e mamma è una questione delicata, c’è il rischio di entrare in competizione” mentre Dayane subito la rassicura dicendo: “Io non riesco a vedere il pacchetto completo, per me state facendo il vostro percorso separate anche se siete insieme”.

GUENDA GORIA INSOFFERENTE: POTREBBE DIVENTARE UN CONCORRENTE SEPARATO?

“Da figlia devo dire che mi infastidisce, può anche penalizzarci” e riferendosi alle Nomination aggiunge: “Myriam ad esempio ci ha nominate, nonotante io la reputi una mia amica”. La ragazza è convinta che se fosse stata da sola non sarebbe stata nominata e non ha tutti i torti. Ma ieri in puntata aveva anche detto di essere da un lato felice di vivere questa esperienza con sua madre, avendo un affetto stabile e sincero sul quale contare. E infatti, nonostante tutto, Guenda sarà sempre dalla parte di sua madre e lo ribadisce: “Vedo che qui ciò che è diverso non viene mai incluso ma va bene così, non mi interessa omologarmi”.

Leggi qui per scoprire chi sono tutti i nominati di questa settimana

In ogni caso almeno per questa settimana Maria Teresa e Guenda continueranno a restare in casa visto che venerdì sera non è prevista nessuna eliminazione.