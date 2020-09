GF VIP 5 eliminato Abbate, i nominati della quinta puntata

Non ci sarà nessuna eliminazione nella prossima puntata del Grande Fratello VIP 5 anche se i concorrenti non lo sanno e nel corso della serata, hanno fatto le loro nomination. Quali sono quindi i verdetti dalla quinta puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 28 settembre 2020? Il pubblico ha deciso che Fulvio Abbate non merita di stare in casa insieme agli altri. Breve ma intenso, bisogna ammetterlo anche se avremmo davvero preferito vederlo di più in casa, avrebbe sicuramente smosso qualcosa, a differenza di altri concorrenti che al momento sono visibili e attivi quanto la tappezzeria della casa. Ma il pubblico è sovrano e alla fine, dobbiamo certamente accettare l’addio di Abbate. Unica nota positiva, forse adesso la Contessa, rimasta da sola, tornerà a regalare siparietti urlanti e a dire più spesso quello che pensa, visto che non ha il suo confidente di fiducia.

Nel corso della serata poi Miryam Catania e Franceska Pepe hanno conquistato, con gran fortuna l’immunità. Potendo scegliere chi nominare per una sorta di uscita lampo hanno fatto il nome di Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra. I due però non sono stati eliminati ma si sono trasferiti nel tugurio che da quest’anno si chiama Cucurio. I due poi hanno potuto scegliere a chi togliere l’immunità e hanno fatto il nome di Myriam che si è dovuta trasferire in quel posto insieme ai due signori. La Pepe quindi ha conquistato in solitaria l’immunità.

GRANDE FRATELLO VIP 5 I NOMINATI DELLA QUINTA PUNTATA: CHI SONO

Per gli uomini che hanno fatto la loro nomination palese ormai è scontato: il nome di Massimiliano viene fuori anche questa settimana. L’attore però non è il solo a finire in nomination. Ci vanno anche Tommaso e Denis che si sono votati tra di loro. Quindi 4 maschi al televoto perchè Massimiliano fa il nome di Oppini .

Capitolo donne più complicato visto che Franceska ha ottenuto l’immunità.

Dayane: nomina Maria Teresa e Guenda per esclusione. Tocca poi a Patrizia: nomina Adua per la stessa motivazione dell’altra volta. Ed Elisabetta: nomina Maria Teresa e Guenda perché la Ruta “è stata molto ingombrante nella Casa”. Matilde: nomina Maria Teresa e Guenda .Maria Teresa e Guenda: nominano Dayane. Franceska come era prevedibile fa il nome di Dayane. Anche la Orlando fa il nome della Ruta. Stessa cosa fa Adua. La Catania invece nomina l’attrice siciliana.

Ricapitolando quindi i nominati della quinta puntata del GF VIP 5 sono: Massimiliano Morra, Tommaso Zorzi, Denis Dosio, Francesco Oppini, Adua del Vesco, Dayane Mello, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.