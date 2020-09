Grande Fratello VIP 5, Signorini striglia Tommaso Zorzi: ‘Garko con la gonna? Non sei coerente’

Ogni settimana, Tommaso Zorzi è al centro di qualche polemica nel Grande Fratello VIP 2020 a causa di uscite particolarmente infelici. Solo pochi giorni fa scherzò dicendo che voleva dare fuoco a Maria Teresa Ruta per farne un rito satanico; stavolta invece al centro del dibattito c’è stata una pantomima messa in piedi a poche ore dall’accorato coming out di Gabriel Garko nel giardino della casa del Grande Fratello VIP 2020.

Cosa ha fatto esattamente? Nella lunga nottata intercorsa dopo la puntata di venerdì 25 settembre 2020, Tommaso Zorzi ha indossato un paio di scarpe col tacco e camminando avanti e indietro nella cucina della casa del GF VIP ha abbozzato una parodia di Barbara D’Urso facendo una battuta piuttosto infelice: “Esclusive choc! Nell’ascensore di Live Non è La D’Urso avremo Adua Del Vesco con Gabriel Garko: chi dei due porta la gonna?“. Il video di questo sketch è stato mostrato nella puntata di stasera 28 settembre 2020 da Alfonso Signorini per fare una sonora ramanzina all’influencer.

Grande Fratello VIP 5, Signorini striglia Tommaso Zorzi: “Incoerente”

Dopo aver discusso con Francesco Oppini e Elisabetta Gregoraci, Alfonso Signorini si ferma a parlare con Tommaso Zorzi dello sketch che vi abbiamo raccontato nel paragrafo precedente: “Ecco, una cosa che non mi è piaciuta è la cosa fatta da Tommaso Zorzi. La tua ironia di solito apprezzo anche molto però, quando tu dici che tu su di te puoi dire ciò che vuoi e non vuoi che gli altri ti chiamino al femminile, come puoi pensare di dire se fra Adua e Gabriel Garko chi indossa la gonna? Devi avere un po’ di coerenza… Non fa ridere nessuno quella battute lì […] Non parli al femminile su Garko? Ma come? Ti chiedi se Garko porta la gonna… di certo non gli parli al maschile!”. L’influencer borbotta una mezza risposta ma non riesce a convincere i suoi interlocutori.

Tommaso Zorzi però non ci sta a passare come l’incoerente e, durante una pausa pubblicitaria, inizia ad inveire contro la ramanzina fatta da Alfonso Signorini: “Io mi sono rotto il c*zzo se questo gioco funziona così. Se questo è il gioco io me ne vado ora!”. Ovviamente interviene subito Signorini: “Non stiamo facendo un processo contro di te. Ma su cento battute magari qualcuna può venire meno bene e ferire la sensibilità della gente […] Ci vorrebbe solo un po’ di umiltà e di buon senso nel dire che questa cosa magari non mi è riuscita bene ma mi riusciranno bene altre. Tutto qua. Bisogna che tu abbia un po’ di senso critico“.

A queste parole, a capo chino, Tommaso Zorzi ha abbozzato delle rapide scuse: “Se questa battuta che ho fatto può aver turbato la sensibilità di qualcuno chiedo scusa”.