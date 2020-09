Tommaso Zorzi che fa il simpatico su Gabriel Garko ma si offende per le battute di Franceska

Chi ha seguito la diretta del Grande Fratello VIP 5 non solo nella prima serata ieri, ma anche in mattinata, ha sentito come Tommaso Zorzi sia lamentato con Stefania Orlando per il fatto che fino a questo momento ha avuto ben poche cosa da fare. Non gli sta bene il fatto che in casa non ci siano ragazzi della sua età ( come se Enock, Andrea, Pierpaolo, Franceska, Adua fossero molto più grandi di lui, per dire). Si è lamentato della noia che rende sovrana, del fatto che bisognerebbe fare delle prove che coinvolgono tutti perchè altrimenti lui non ha modo di emergere in nessun modo…E poi nel pomeriggio protagonista lo è diventato, di una ennesima litigata con Franceska che avrà anche un carattere particolare, che sarà anche poco incline a rispettare le regole, ma che non dice le cose con cattiveria, a differenza di qualcun altro. E se pensate che il litigio di ieri era nato dal fatto che Franceska scherzando, vedendo un perizoma a terra aveva chiesto a Zorzi se fosse il suo, potrete capire il livello di permalosità del ragazzo. Che poi Franceska, quando faceva notare che senza Instagram e cellulare in mano, avesse ben poco da dire, non è che avesse tutti i torti ( e vale lo stesso per il momento in cui ha affermato “lo sappiamo che sei il preferito del programma ma questo non ti autorizza a dire certe cose”). Purtroppo succede, quando un conduttore tratta i concorrenti come figli e figliastri. Ma di questo abbiamo già parlato.

Quello di cui vogliamo parlare in questo pezzo è altro. Ma la premessa era obbligatoria per far capire che Tommaso è uno che si offende appunto per le battute di Franceska, se gli si parla al femminile ( perchè solo lui può farlo di se stesso). Ma poi, fa una delle battute peggiori che potessero uscire dalla bocca, su Gabriel Garko, dopo quello che è successo in puntata.

LA PESSIMA BATTUTA DI TOMMASO ZORZI SU GABRIEL GARKO

Scimmiottando Barbara d’Urso, e pensando di essere simpatico nel farlo, Zorzi ha invocato un incontro in ascensore tra Adua e Gabriel. Poi la battutaccia davvero imbarazzante che ovviamente, ha fatto il giro dei social.

Bhè se voleva che si parlasse di lui, ha ottenuto lo scopo. Peccato che ha portato a casa una pessima figura. Come pessimi sono anche tutti gli altri che si sganasciavano dalle risate nel sentire determinate parole.

