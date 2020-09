Luca Argentero si sposa, Myriam Catania al GF Vip ricorda il loro matrimonio felice (Foto)

Era inevitabile che Myriam Catania parlasse di Luca Argentero nella casa del GF Vip, sempre curioso Signorini ma lei non ha finto e ha ricordato con gli occhi pieni di gioia il loro matrimonio. Argentero sta per sposarsi con Cristina Marino ma non c’è nessun cuore spezzato, i due ex hanno entrambi trovato di nuovo la felicità grazie ai rispettivi compagni. Luca e Myriam si sentono raramente, non possono essere amici dopo la passione e l’amore che hanno vissuto ma il passato non si può dimenticare. Guardando la foto scelta dal Grande Fratello Vip la Catania ha commentato che erano bellissimi, erano felici e pieni di energia, che hanno fatto tante cose, hanno vissuto gli anni più belli della loro vita. Ha anche aggiunto che fa tutto parte del passato, non ha accennato al perché la loro storia d’amore è finita. Nessun rimpianto, oggi è felice con il nuovo compagno e soprattutto mamma di Jacques.

IL MATRIMONIO DI LUCA ARGENTERO E CRISTINA MARINO RIMANDATO PER IL COVID

Chissà se Cristina Marino avrà provato un pizzico di gelosia nel sentire Myriam parlare del matrimonio con Luca. A Tv Sorrisi e Canzoni è Argentero a sottolineare che le nozze con la mamma della sua Nina ci saranno, che sono state rimandate prima perché Cristina è rimasta incinta e poi a causa del Covid.

Stanno preparando tutto con cura per evitare assembramenti, sarà un matrimonio normale: “niente di eclatante”. Forse un po’ come il matrimonio con Myriam, festeggiato solo con le persone a loro più care, come ha raccontato la doppiatrice ieri sera ricordando una festa meravigliosa.

Insieme Myriam Catania e Luca Argentero non hanno avuto figli nonostante i tanti anni d’amore, felici adesso sono mamma e papà di Jacques e Nina, il resto è un passato bellissimo e indimenticabile.