Al GF Vip 5 la dolce sorpresa per Miryam Catania che rivede il suo compagno e il piccolo Jaques

Ieri sera, lunedì 28 settembre, è andata in onda in prima serata su Canale 5 una nuova ed entusiasmante puntata del Grande Fratello Vip. Tra i tanti argomenti dell’appuntamento con la quinta edizione del reality show, c’è stato il tempo per fare una bellissima sorpresa ad una delle concorrenti. Alfonso Signorini ha deciso di raccontare meglio Myriam Catania, una vippona che si sta distinguendo per la sua positività e per la grande ondata di freschezza che sta portando nella casa. Sicuramente il pubblico sta imparando a conoscere Myriam per quello che è davvero e non solo per il suo lavoro di attrice e doppiatrice. E come tutte le mamme che hanno lasciato il loro bambino a casa, anche Miryam sente moltissimo la mancanza del suo Jaques ma ieri ha ricevuto una bella sorpresa, una dolcissima e inaspettata sorpresa.

Myriam Catania, sorpresa al GF Vip: dall’infanzia al matrimonio con Argentero

La bella Myriam è scoppiata subito a piangere quando sul led sono comparse alcune delle sue foto, dalla sua infanzia fino ad oggi. La Catania era una bimba piuttosto esuberante ed allegra. “Cosa è rimasto di quella bambina?” ha chiesto Alfonso Signorini alla concorrente. “Forse è rimasto troppo!” ha risposto Myriam. Con il conduttore si è poi parlato della famiglia della doppiatrice, la famiglia Izzo a cui è legatissima senza dimenticare il suo ex Luca Argentero. Myriam e Luca sono stati una coppia per ben dodici anni e sono stati sposati per sette. “E’ stato un grande compagno, io parlerò sempre bene di Luca. Eravamo due giovani pieni di energia e facevamo tantissime cose” ha raccontato la Catania. La donna ha ricordato il giorno delle nozze con il collega: “E’ stato uno dei giorni più belli della mia vita. Non ho smesso di sorridere da quando mi sono svegliata a quando sono andata a dormire. Era una festa dell’amore e ho un bellissimo ricordo che ormai fa parte del passato”.

GF Vip, Myriam Catania: il video messaggio di Quentin e del piccolo Jacques

Adesso la bella Myriam è impegnata con Quentin Kammermann e dalla loro relazione che è nato un bellissimo bambino. E per la Catania c’è un video messaggio proprio da parte dei due ‘uomini’ della sua vita! “Ci manchi mamma e ti amiamo” ha detto il piccolo Jacques in braccio al suo papà. Quentin e Jacques hanno chiesto a Myriam di non litigare con i ‘bambini cattivi’ e di non mollare. Sicuramente un grande incoraggiamento per la concorrente del GF che rivisto il suo compagno e suo figlio con dei sorrisi straordinari in viso.