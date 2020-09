Myriam Catania sta male, è dura per lei nella casa del GF Vip (Foto)

Myriam Catania ancora prima di entrare nella casa del GF Vip aveva lasciato capire la sua sofferenza nel lasciare il figlio e il resto della famiglia ma in piscina oggi è scoppiata in lacrime. Si è allontanata dal gruppo, aveva bisogno di rilassarsi, un tuffo, una nuotata, anche per nascondere le lacrime. Myriam Catania ha poi iniziato a pensare che oggi è domenica e la loro famiglia si riunisce, sono tutti insieme come sempre, parla a loro attraverso le telecamere, chiede di pensarla e poi nemmeno l’acqua nasconde le lacrime, la sua disperazione. Non credeva fosse così tanto difficile resistere al Grande Fratello Vip. Parla a voce alta, inizia a ragionare, magari ci vuole solo un po’ più di tempo.

MYRIAM CATANIA IN LACRIME AL GF VIP

“E’ troppo difficile, non ce la faccio” ha esclamato, da sola: “E’ così difficile, magari ci vuole solo un po’ di tempo per abituarsi, è come se tutto fosse amplificato cento volte di più. Sembra più facile di quello che pensate”. In realtà ha capito che non è così. Pensa a suo figlio e alla sua mamma, è soprattutto a loro che è legatissima. Non sa quando potrà riabbracciare tutti e si sente fragile.

Dopo due giorni nel reality show di Alfonso Signorini la Catania è già in piena crisi o forse è davvero troppo presto e ha solo bisogno di abituarsi.

Le mancano gli affetti, più di tutto le manca il suo piccolino ma è legatissima anche a mamma Rossella e a zia Simona. E’ una famiglia bellissima quella di Myriam Catania, la nuova esperienza forse non è la scelta giusta per lei. Vedremo nei prossimo giorni se riuscirà a superare questo momento.

Luca Argentero l’aveva avvisata: può essere un’esperienza meravigliosa ma anche tanto dura. La conosce bene sa cosa significhi per lei.